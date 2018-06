Die Murakami-Sucht zu beschreiben ist eine Herausforderung. Mit seinen Büchern geht es einem wie mit der sonntäglichen Liturgie, alles weicht nur in unbedeutenden Nuancen voneinander ab, man kennt die Rezeptur in- und auswendig, aber man kommt davon nicht los.

Bei unserem Treffen vor zwei Jahren in Dänemark hatte der ewige Nobelpreisanwärter seinen neuen zweibändigen Roman gerade beendet und ruhte sich davon aus. Beim Schreiben, sagte Murakami damals, habe er sich gefühlt, als wäre er hunderttausend Jahre alt und lebte in einem großen Käfig. Es sei dunkel und kalt in diesem Käfig, es gebe gefährliche Tiere, die Menschen säßen eng beieinander. Sie hätten Angst. Er erzähle diesen Menschen eine Geschichte, dann erwärmten sich ihre Herzen. Der zweibändige Roman Die Ermordung des Commendatore, so konnte man daraus schließen, soll also so etwas sein wie ein Überlebensbuch für die Menschen im großen Käfig der Spätmoderne, in dem sie in seelischer Dunkelheit und emotionaler Kälte zusammengedrängt sitzen und nicht verstehen, wozu.

In der Regel spielen Murakamis Romane in der geheimnislosen Welt der vereinsamten Großstädter, die er nach der Arbeit in ihren engen Wohnungen geduldig dabei beobachtet, wie sie sorgfältig ein paar Salatblätter auf einen beängstigend weißen Porzellanteller drapieren. Im Inneren dieser farblosen Einzelgänger brennt dennoch eine Art spätmetaphysisches Feuer, warum auch immer. Dazu gibt Murakami keine sehr ergiebigen Auskünfte.





Besonders anziehend in seinen Romanen ist der angenehme, niedrigtourige Stil, in dem sie geschrieben sind. Er wirkt extrem aufgeräumt und frisch geduscht, er ist nie gereizt und nie erregt, kennt weder Tiefen noch Höhen. Dieser Stil bewahrt Murakami vor dem Kitsch der Unterhaltungsliteratur. Aber auch vor der muskulösen Coolness, den anbiedernden Soziolekten und den manieristischen Schlaumeiereien, mit denen ein großer Teil der gegenwärtigen Bestsellerliteratur auf sich aufmerksam macht. Diesen einfachen und zurückhaltenden Stil hat Murakami gefunden, indem er sein erstes Buch, nachdem es fertig und seiner Ansicht nach schlecht war, in sein ehrgeizloses Schulenglisch übertragen hat. Seither schreibt er ein Buch nach dem anderen in einer Sprache, die wie höfliches Schulenglisch klingt, auf der ganzen Welt verstanden wird, niemandem zu nahe tritt und seltsam befreiend wirkt.

Viel Lärm um Nichts

Auch in der Ermordung des Commendatore , dessen erster Band auf Deutsch im Januar erschien (ZEIT Nr. 5/18), schreibt der Erzähler, ein ungefähr 35-jähriger Porträtmaler, wieder in diesem geschmacksneutralen, suggestiven Stil. Äußerlich geschieht in diesem ausufernden Spätwerk des bald 70-jährigen japanischen Autors nicht besonders viel. Gemessen am verwickelten, personalintensiven Geschehen in seinem vorherigen dreibändigen Thriller 1Q84 sogar beinahe nichts. Der Erzähler siedelt sich nach der Trennung von seiner Frau im leer stehenden Haus eines alten japanischen Malers an, der in einem Altersheim auf seinen Tod wartet. Ein anderer Mann, der mit Mitte fünfzig in der IT-Branche genug Geld verdient hat, um sich aus dem Erwerbsleben zurückzuziehen, wohnt auf der anderen Seite des weltverlorenen Tals. Ein 13-jähriges Mädchen lebt in der Nachbarschaft.

In den Nebenrollen gibt es ein paar benutzerfreundliche Bettgespielinnen der beiden Protagonisten, einen geisterhaften Zwerg, den "Commendatore" aus einem Bildnis nach Mozarts Oper Don Giovanni und ebenden dahinsiechenden berühmten japanischen Maler, in dessen Haus der Erzähler neun Monate lang lebt. Im Großen und Ganzen ereignet sich nicht viel mehr, als dass zwei einsame Vorruheständler in einem betörenden Retro-Idyll in den japanischen Bergen tausend Seiten und neun Monate lang um ein halbwüchsiges Mädchen kreisen, über dessen Busengröße ein etwas penetrantes Gewese veranstaltet wird. Die Herren treffen sich, telefonieren miteinander, beobachten sich gegenseitig, mal mit, mal ohne Fernrohr, besuchen einander im Jaguar oder im Toyota.