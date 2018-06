Kann etwas Gutes dabei herauskommen, wenn ein narzisstischer Rüpel und ein despotischer Clanchef Weltpolitik machen? Als Donald Trump den geplanten Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un vorübergehend absagte, versammelten sich vor der US-Botschaft in Seoul aufgebrachte Demonstranten. Noch zu Beginn der Woche bewachten starke Polizeikräfte die diplomatische Vertretung. Die Aussicht auf das Treffen hat bei den Südkoreanern Friedenshoffnungen geweckt; Trumps Unberechenbarkeit soll sie nicht zunichtemachen.

Verrückter und verwirrender ist es wohl nie zugegangen vor einem weltpolitisch bedeutsamen Gipfel. Jeden Tag neue Volten, neue Hasstiraden, neue Versöhnungsgesten. Wem soll man glauben? An was soll man sich halten? Betrachtet man die Interessen der Beteiligten, spricht viel dafür, dass der Gipfel zwischen Trump und Kim in Singapur tatsächlich stattfindet, wenn nicht wie ursprünglich geplant am 12. Juni, dann etwas später.

Donald Trump will den Gipfel unbedingt, um sich den Wählern daheim und der ungläubigen Welt als Friedensstifter im gefährlichsten Konflikt unserer Tage zu präsentieren. Kim Jong Un muss sich aus der Umklammerung der Sanktionen befreien, die seinem Land wirtschaftlich die Luft abschnüren. Südkoreas Präsident Moon Jae In will einen Krieg auf der Koreanischen Halbinsel verhindern und einen ersten Schritt auf dem langen Weg zur Wiedervereinigung Koreas gehen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping schließlich möchte Ruhe an den Grenzen seines Reiches und ganz gewiss keinen amerikanischen Militärschlag gegen Nuklearanlagen im Nachbarland.

© ZEIT-Grafik

Deshalb laufen die Vorbereitungen zum Gipfel nun wieder, die nach Trumps Absage unterbrochen worden waren. Das interessanteste Treffen begann am Montag dieser Woche im koreanischen Grenzort Panmunjom. Dort beugen sich hochkarätige Delegationen aus Nordkorea und den USA über die Agenda. Es geht um die Denuklearisierung der Koreanischen Halbinsel, um amerikanische Sicherheitsgarantien für das Kim-Regime, um einen Zeitplan für die auf den Gipfel folgenden Verhandlungen. Es sind erfahrene Diplomaten auf beiden Seiten, sollten sie sich einig werden, stünden die Aussichten nicht schlecht, dass bei einem Gipfeltreffen tatsächlich etwas herauskommt.

Woran aber sollte man die Ergebnisse eines solchen Gipfels messen? Politisch könnten Trump und Kim ihn schnell zum Erfolg erklären, sagt Kim Sung Chull, Nordkoreaexperte und Friedensforscher an der Seoul National University. Wichtiger seien die technischen Vereinbarungen, etwa ein genauer Zeitplan. "Erst der Gipfel, dann die Detailverhandlungen, das ist die falsche Reihenfolge." Eigentlich müssten erst die Übereinkünfte der Fachleute auf dem Tisch liegen, dann könnten Trump und Kim den "finalen Deal" abschließen.

Aber die klassische Diplomatie hat zwischen Nordkorea und den USA nie funktioniert. Jetzt versuchen es Trump und Kim auf die unkonventionelle Tour. Und in Seoul will dieser Tage niemand ausschließen, dass dies funktionieren könnte.

Derjenige, der am meisten Kraft in das Gipfelunternehmen investiert, wird selbst nicht dabei sein. Südkoreas Präsident Moon war geschockt, als er von der Absage des Gipfels erfuhr. Gerade war er, von Washington zurückgekehrt, aus dem Flugzeug gestiegen, noch zwei Tage zuvor hatte er im Weißen Haus mit Trump zusammengesessen. Doch der hatte ihn nicht vorgewarnt. Zu nächtlicher Stunde berief Moon seinen Nationalen Sicherheitsrat ein. Die Runde entschied: Wir machen weiter.

Schon einen Tag später sprachen die wichtigsten Unterhändler zwischen Nord- und Südkorea, Seouls Geheimdienstchef Suh Hoon und Pjöngjangs Spitzenfunktionär Kim Yong Chol, am Telefon miteinander. Tags darauf, am Samstag, trafen sich ohne jede vorherige Ankündigung in Panmunjom die beiden Staatschefs, nur vier Wochen nach ihrer ersten, historischen Begegnung. Die Initiative war von Kim Jong Un ausgegangen.