Bisher ging es immer gut, am Ende waren sich Deutschland und Frankreich einig. Von der EU-Gründung bis zum EU-Stabilitätspakt: Die Liste der historischen Kompromisse zwischen den beiden Ländern ist lang. Routiniert bügeln deutsche Unterhändler den sich zuspitzenden Streit zwischen Berlin und Paris um die Reform der Euro-Zone glatt, sie verweisen auf die Vergangenheit. Der Kompromiss komme sowieso, sagen Quellen aus dem Berliner Finanz- wie Außenministerium. Doch sie könnten sich verrechnet haben.

Wenn nicht alles täuscht, strebt der französische Präsident Emmanuel Macron noch vor dem nächsten EU-Ratsgipfel Ende Juni einen Showdown mit Bundeskanzlerin Angela Merkel an. Er will mit aller Macht den von ihm geforderten eigenständigen Haushalt für die Euro-Zone durchsetzen. Und zwar nicht als symbolische Mogelpackung mit einem lächerlichen Budget. Für Berlin scheint dagegen eine Aufstockung des bisherigen EU-Haushalts völlig ausreichend. Spätestens seit sich im April in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion offener Widerstand gegen die Pläne Macrons formiert hat, zeigt Merkel dem französischen Präsidenten die kalte Schulter.

Doch Paris gibt nicht auf. Eine gemeinsame Währungszone könne nicht ohne einen gemeinsamen Haushalt geführt werden, der ermögliche, zwischen starken und schwachen Volkswirtschaften der Zone auszugleichen, betonten Vertreter des Pariser Finanz- und Wirtschaftsministeriums gegenüber der ZEIT. Zuvor hatten Berliner Diplomaten über deutsche Medien verbreiten lassen, dass Paris seine Forderungen nach einem Euro-Zonen-Budget bereits zurückgezogen habe und sich mit bescheideneren Plänen für die Einführung eines europäischen Währungsfonds zufriedengebe. Genau das wird in Paris heftig bestritten. Der französische Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire lud die Paris-Korrespondenten von vier europäischen Zeitungen, darunter die ZEIT, zum Mittagessen in sein Ministerium. Anlass war eine im Ton freundschaftliche, in der Sache harte Kampfansage an Berlin.



Wegen Italien müsse man sich jetzt beeilen, heißt es in Paris

Die unklare politische Lage in Italien ist dem Minister ein zusätzlicher Ansporn. Le Maire lobt den Einfluss des italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella, der gerade erst die Bildung einer populistischen Regierung in Rom abgewehrt habe. Aus seiner Sicht kann deshalb ein deutsch-französischer Reformvorschlag für die Euro-Zone auf dem kommenden EU-Gipfel weiterhin die Unterstützung Italiens finden. Umso mehr ärgert Le Maire der deutsche Versuch, Gründe für den Aufschub der Reform in Italien zu suchen. Für ihn führen die italienischen Verhältnisse zu ganz anderen Konsequenzen: Sie zwängen Deutsche und Franzosen zu einem Wettlauf, die Reform der Euro-Zone so schnell wie möglich auf den Weg zu bringen, noch bevor sich der potenzielle Gegner in Rom richtig sortiert habe. "Jetzt oder nie!" lautet der Titel einer Rede zur Euro-Zonen-Reform, die Le Maire Anfang Juni in Deutschland auf dem Tag des deutschen Familienunternehmens im Berliner Hotel Adlon halten will.

Paris verschärft damit den Ton gegenüber Berlin. Plötzlich fallen harte, offene Worte, wie sie im gut geölten Diplomatie-Betrieb beider Seiten über Jahrzehnte nicht zu hören waren. Schon als Emmanuel Macron Mitte Mai den Karlspreis in Aachen erhielt, sprach er Klartext: "In Deutschland kann es keinen ewigen Fetischismus für die Budget- und Handelsüberschüsse geben, denn sie sind auf Kosten der anderen gemacht", sagte Macron. Immer unverhüllter fällt der Vorwurf, dass Deutschland sein wirtschaftspolitisches Modell in Europa rücksichtslos durchsetze. Immer lauter erschallt die rhetorische Frage aus Paris: Will Deutschland allein bestimmen?

Aus französischer Sicht ist das nämlich so lange der Fall, wie der Wettbewerbsstärke Deutschlands keine ausgleichenden Maßnahmen auf Euro-Zonen-Ebene entgegengesetzt werden. Alte Töpfe wie die EU-Strukturfonds, mit denen Brüssel weniger als 0,2 Prozent des EU-Bruttoinlandsprodukts von reichen zu armen Regionen innerhalb der Union umverteilt, reichen aus Pariser Sicht nicht aus. Das französische Kernargument ist so alt wie die Währungsunion: Früher werteten die weniger wettbewerbsfähigen EU-Länder ihre Währung ab, um beim Export wieder Anschluss zu finden, aber dieser Weg ist ihnen heute in der Euro-Zone versperrt. Also muss ihnen aus Sicht Le Maires ein Euro-Zonen-Budget helfen. Es soll für Investitionen in die Forschung oder gegen Jugendarbeitslosigkeit eingesetzt werden.

Zugleich soll es helfen, bei den Bürgern der Euro-Zone ein tieferes Zusammengehörigkeitsgefühl zu stiften. Denn es gibt für Paris auch ein nahes politisches Ziel: alles tun, damit bei den Europawahlen im Frühjahr 2019 nicht die Europa-Gegner gewinnen.

Hier offenbart sich Macrons Schwäche. Die Europawahlen sind für seinen proeuropäischen Kurs ein viel größeres Risiko als für Merkels europäische Hinhaltetaktik. "Über 45 Prozent der Stimmen gingen beim ersten Wahlgang der französischen Präsidentschaftswahlen an Kandidaten, die erklärte Europa-Gegner waren", erinnert der Pariser Wirtschaftsprofessor Jean Pisani-Ferry, der das Wirtschaftsprogramm des Kandidaten Macron verfasste. Bei den deutschen Bundestagswahlen zählt Pisani-Ferry dagegen nur die 13 Prozent der AfD als Stimmen der Europa-Gegner. "Ihr Deutschen habt es immer noch viel leichter, europäische Verantwortung zu übernehmen, als wir", sagt er. Weshalb Merkel, aber eben nicht Macron entspannt auf die Europawahlen blicken kann. Für ihn würde nämlich ein Sieg der Europa-Gegner im nächsten Jahr bedeuten, dass die Mehrheit der Franzosen ihm in seinem Kernanliegen nicht mehr folgt. Zumindest seine Europapolitik wäre dann abgewählt.

Das will wohl niemand in der deutschen Regierung. Aber deshalb eigene Positionen räumen? So weit geht die Freundschaft bisher nicht. Also hämmern Macrons Leute ihren deutschen Partnern ein, dass sie beim EU-Gipfel im Juni echte Ergebnisse vorweisen müssten. Harte Zahlen. Sonst hätte Macron für die Europawahlen keine positive Bilanz vorzuweisen und würde verlieren.

Natürlich sind das nur Prognosen, getrieben von der Angst, Macron könnte ohne deutsche Unterstützung isoliert dastehen. Bruno Le Maire kündigt auf jeden Fall an, er sei für lange Verhandlungsnächte mit Olaf Scholz gerüstet. Die beiden Minister, so stellt er sich das vor, müssten sich noch mehrere Male mit fachkundigen Beratern einschließen, bis ein Kompromiss herauskomme. Scholz, so sehen das Le Maires Mitarbeiter, sei ja doch nicht das Ebenbild seines Vorgängers Wolfgang Schäuble. Er bewege sich, komme auf die Franzosen zu.

Ohne Merkel und Macron wird am Ende dennoch nichts gehen. Ein Kompromiss müsste zudem andere Bereiche, Fragen zur Migrationspolitik etwa, einbeziehen. Anders als gemeinsam, so haben sich Merkel und Macron noch im vergangenen Dezember in Paris gegenseitig versichert, wollen sie in Brüssel nicht mehr auftreten. Doch könnte Macron der Erste sein, der dieses Versprechen bricht.

Das ist die Botschaft aus Paris: Jetzt oder nie. Wer sie für Schaumschlägerei hält, geht das Risiko ein, Macron bald zum Gegner zu haben.