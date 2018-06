Fahren Sie Fahrrad? Wunderbar! Kennen Sie den Ballindamm? Okay – wenn Sie jetzt schlechte Laune kriegen, kennen Sie ihn wirklich. Genauer: den Radweg dort. Wobei Radweg untertrieben ist.

Dass ihre Wege als Ersatzparkfläche genutzt werden, daran sind die leidgeprüften Hamburger Radfahrer schon gewöhnt. Aber auf dem Ballindamm-Radweg tummeln sich nicht nur Straßentauben, desorientierte Fußgänger, wahnsinnige Hunde und radelnde Geisterfahrer. Er dient auch als Abstellfläche, bevorzugt anzutreffen sind Mülltonnen und Halteverbots-Verkehrsschilder. Nicht, dass die jemand beachten würde. Aber wieso zum Henker muss all das genau auf dem schmalen Radweg stehen – gerne so ziemlich genau in dessen Mitte? Einmal geht das noch, zweimal auch. Aber wenn man zum dritten Mal dem Tonnenfächer ausweicht und den nächsten Laternenpfahl rammt, kommt man sich als ökologisch korrekter Zweiradbeweger von der Allgemeinheit doch arg geringgeschätzt vor. Um nicht zu sagen: gemobbt. Unter dem Gekicher der zu Fuß dahinschlendernden Passanten – auf deren Flanierstreifen keine Mülltonne, kein Halteverbotsschild steht.

Und diese Schilder, stammen die nicht sogar vom Amt? Handelt es sich wieder einmal um ein groß angelegtes Demütigungsprogramm für Hamburger Radfahrer? Sorina Weiland vom Bezirk Mitte tritt solchem Verdacht sofort entgegen. Nein, die Schilder seien sicherlich von Privatleuten beim örtlichen Polizeikommissariat beantragt worden, zum Beispiel wegen eines Umzugs. Dennoch, das sei klar, hätten sie, "wie auch die Mülltonnen, nichts auf dem Radweg zu suchen". Na, bitte – und welche Strafen blühen den illegalen Schilderaufstellern und Mülltonnenbarriereerrichtern? Frau Weiland verweist an die Polizei.

Dort führt man keine Statistiken, was darauf hindeutet, dass nicht unbedingt Tag für Tag Hunderte Menschen wegen Mülltonnenabstellerei auf Radwegen zur Ordnung gerufen werden. Es stimmt, in Summe spricht all das nicht sehr für den Stellenwert der Fahrradstadt Hamburg. Allerdings, gibt Sorina Weiland zu bedenken, der Radweg sei "nicht benutzungspflichtig". Will heißen: Wer um die Tonnen, Schilder und betrunkenen Hobbyprediger herumkommen will, kann auch ganz einfach auf der Straße fahren. Sicher, dort gibt es auch Autos. Aber der Ballindamm wird im kommenden Jahr umgebaut. Und danach wird dort für Radfahrer ein komfortabler Radfahrstreifen zur Verfügung stehen, zwar auf der Fahrbahn, aber immerhin 2,50 Meter breit. "Da der Gehweg ebenfalls breiter wird", beruhigt Sprecherin Weiland, "steht dort auch genug Platz für die Mülltonnen zur Verfügung."

Radler, die bis dahin den oft blockierten Radweg dem Eiertanz auf der Straße vorziehen, können, statt dort nur stumpf auf Tonnen und Schilder einzuschlagen, sich übrigens auch kreativ betätigen: der Twitter-Account thingsonbikelanes und der gleichnamige Foto-Blog auf Tumblr sammeln Schnappschüsse von Dingen, die nicht auf Radwege gehören, aber dennoch dort sind.

Weniger empfehlenswert ist nachzumachen, was der New Yorker Filmemacher Caisey Neistat tat: Der fuhr bei Hindernissen auf dem Radweg einfach weiter, rammte Schilder, Autos, Mülltonnen, Matratzen. Immerhin, der Mann, er lebt noch.