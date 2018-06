Für ein paar Tage richten sich die Blicke auf Hamburg: die erste Stadt in ganz Deutschland mit Fahrverboten! Die Sperrung zweier winziger Abschnitte der Max-Brauer-Allee und der Stresemannstraße für alte Dieselfahrzeuge mag ein kleiner Eingriff in die Bewegungsfreiheit einiger Autofahrer sein. Die symbolische Bedeutung ist jedoch enorm, und dementsprechend aufgeregt erörtert das Land Für und Wider der Maßnahme.

Je länger diese Diskussion währt, desto weiter entfernt sie sich von ihrem Gegenstand. Schon der Begriff ist seltsam: Fahrverbote. Tatsächlich geht es darum, dass für einige Autofahrer in Zukunft Regeln gelten wie für Lkw oder Gefahrguttransporte. Einige Ziele können sie nicht mehr auf dem kürzesten Weg ansteuern, das ist alles.

Nein, dies ist kein Beispiel roter oder grüner Verkehrspolitik. Der Beitrag des Senats zu der neuen Verkehrsregelung besteht darin, ein Gerichtsurteil umzusetzen. Die Behauptung eines Autoclubs, Hamburg wolle bei Verkehrsbeschränkungen "Vorreiter" sein, ist schlicht Unsinn. Das Land tut, durchaus widerwillig, wozu es verurteilt wurde.

Ebenso wenig ist dies ein Beispiel für Autofeindlichkeit, im Gegenteil: Unter allen denkbaren Maßnahmen, die auf den Straßen wenigstens mittelfristig rechtmäßige Verhältnisse herstellen könnten, hat sich das Land konsequent für diejenigen entschieden, die Autofahrern am wenigsten zumuten.

Es ist schon bemerkenswert, mit welcher Gleichgültigkeit die Kritiker des "Fahrverbots" sich über dessen Anlass hinwegsetzen. An Hauptverkehrsstraßen zu leben ist ungesund. Wer unmittelbar an einer stark befahrenen Straße wohnt, lebt deutlich kürzer als Bewohner ruhiger Gegenden mit guter Luft. Das weiß man seit vielen Jahren. Aber die Wortführer der nicht betroffenen Mehrheit, deren Autos Feinstaub und Stickoxide in die Atemluft blasen, gehen mit diesem Umstand um wie mit einer Naturkatastrophe: traurig, aber nicht zu ändern, leider.

Andere leugnen das Problem komplett. Solange nicht ein Arzt "Feinstaub" oder "Diesel" in einen Totenschein schreibt, wollen sie vom zweifelsfrei nachgewiesenen Zusammenhang zwischen Autoabgasen und Gesundheitsschäden nichts wissen.

Es waren Gerichte, nicht Politiker, die mit dieser Art der Gleichgültigkeit Schluss gemacht haben: "Leben und Gesundheit der von den Immissionen betroffenen Wohnbevölkerung", urteilte ein Stuttgarter Verwaltungsgericht, seien "höher zu gewichten als die dagegen abzuwägenden Rechtsgüter Eigentum und Handlungsfreiheit der von einem Verkehrsverbot betroffenen Kraftfahrzeugeigentümer".

Die Gesundheit der einen ist wichtiger als Fahrspaß und Bequemlichkeit der anderen – es sagt einiges über die Verhältnisse auf deutschen Straßen, dass es eines Gerichtsurteils bedurfte, das festzustellen.

Vor dreieinhalb Jahren hat das Hamburger Verwaltungsgericht dem Land eine Frist gesetzt: Bis zum vergangenen Jahr musste der Senat erklären, wie er dafür zu sorgen gedenkt, dass die seit Jahren gültigen Grenzwerte für Stickstoffdioxid schnellstmöglich eingehalten werden. Schnellstmöglich, das war wörtlich zu nehmen: Nach Jahren des Wartens genügte dem Gericht die Versicherung nicht mehr, es werde infolge modernerer Fahrzeugtechnik Besserung eintreten. Die Politik musste darlegen, warum ihre Maßnahmen unter allen Möglichkeiten, betroffenen Bürgern zu einigermaßen sauberer Luft zu verhelfen, diejenigen seien, die am schnellsten wirken.

Die sogenannten Fahrverbote sind nur ein kleiner Teil des Hamburger Luftreinhalteplans. Landstrom für Schiffsdiesel, abgasarme Busse, bessere Bahnverbindungen, Fahrradförderung – eine Vielzahl von Maßnahmen wurde kombiniert und in ihrer Wirkung auf die Atemluft in den betroffenen Straßenzügen berechnet. Ergebnis: Es reicht nicht.

Nur darum werden nun zwei Straßenabschnitte für alte Dieselfahrzeuge gesperrt: 600 Meter der Max-Brauer-Allee zwischen Holstenstraße und Julius-Leber-Straße sowie ein 1,6 Kilometer langer Abschnitt der Stresemannstraße, der allerdings nur für veraltete Lastwagen.

Natürlich gäbe es wirksamere Maßnahmen – sie würden aber die Autofahrer stärker belasten. City-Maut, Umweltzonen, wirksame Sanktionen gegen Abgasschwindel: Wenig davon ist mehrheitsfähig, nichts davon kann der Senat beschließen. Man muss das wissen, um die Argumente der Fahrverbotskritiker einzuordnen. Bringt nichts, schadet vielen und nützt nur wenigen, erzwingt Umwege und vergrößert auf diese Weise den Schadstoffausstoß – all diese Einwände verfehlen den Kern des Problems.

Es geht nicht darum, die Luft insgesamt zu verbessern. An den schmutzigsten Straßen soll sie gerade so sauber werden, dass die Anwohner nicht länger in ihren Rechten verletzt werden. So funktioniert nun einmal Umweltschutz auf Basis individueller Rechte: Man legt einen Grenzwert fest, jenseits dessen betroffene Bürger klagen können. Nun wird die Atemluft der Kläger etwas besser. Dass sie dafür an anderen Stellen schlechter wird, ist unvermeidlich, wenn zugleich der Autoverkehr so wenig wie möglich eingeschränkt werden soll.

All das wissen die Kritiker der "Fahrverbote" genau. Dass es sie nicht schert, wirkt wie eine Bestätigung des Weges, den die Anwohner einiger Hauptstraßen eingeschlagen haben: Appelle an die Mehrheit sind fruchtlos, nur Gerichte können ihnen helfen.