© Petra Bahr

Biblische Tischgemeinschaften sind berühmt, weil sie immer etwas anders sind. Das Anderssein hatte viele Formen, meistens war die Zusammensetzung anders als erwartet. Das geht auch heute. Eine schöne große Kirche ohne Bänke. Die Hände taten noch weh vom Stühleschleppen. Aber der Anblick des großen freien Raumes war es wert. Dann stehen irgendwann lange Tische vom Eingang bis zum Altar. Weiße Tischdecken, Brötchen und Erdbeeren neben kleinen Blumengestecken. Das festlichste Frühstück unter der niedersächsischen Sonne, das ich mir denken kann. An den Tischen 350 Pastorinnen und Pastoren, murmelnd, lachend, schwatzend und schmatzend. Singend, betend, diskutierend. Das Wiedersehen alter Freunde. Umarmungen, eine Hand winkt wild. "Hier bin ich, hier ist noch Platz." Musik von der großen Orgel von der Empore und von der Band unter den bunten Fenstern. Alt und Neu, Jung und Alt, das kann gut zusammenstimmen. Ein paar Diskussionen halten solche Tischgemeinschaften aus. Und wer je ein paar hundert Geistliche vierstimmig ein Tischgebet hat singen hören, weiß, was ein "heiliger Schauer" ist.

Petra Bahr ist Landessuperintendentin für den Sprengel Hannover. In ihrer Kolumne hält sie ihren Alltag fest in Wort und Bild.

Lange war das nur ein Traum von mir, angelehnt an die Schabbat-Feiern mit jüdischen Freunden. Gutes Essen und wilde Diskussionen, biblische Lesungen und liturgische Elemente, Schweigen und Singen, Momente der Trauer und entspanntes Gelächter, das geht auf dichtem Raum, gemeinsam. Ein Tischredner ruft dieser Frühstücksgemeinde zu: Steigt von den toten Pferden! Das sagt der den pferdebegeisterten Niedersachsen. Macht mal was anders. Hannes Leitlein heißt er. Einen Wettbewerb hat er ausgerufen, für die mutigsten Weglass-Abenteuer. Christ&Welt wird ab jetzt auch ein Zeitung für heilsame Abschiede. "Verabschiedet euch von Formen und Dingen, die ihre Zeit gehabt haben. Trauerbegleitung – das könnt ihr doch." Trauer gehört dazu, wenn sich was ändern soll in der Kirche. Loslassen können, auch gegen Widerstände, damit neue Orte der Gottesbegegnung entstehen und in den alten kein Gerümpel den Weg verstellt, das müssen wir noch lernen.

Was anders machen. Geht nicht? Geht doch. Ein paar Schwielen an den Händen und die eine oder andere Schramme auf der Nase auf dem Weg dorthin sind vergessen. Mit so vielen anderen zusammen wird das was. Einfach mal die Kirche freiräumen.