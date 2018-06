Sie sind sich so treu. Boys will be boys! Am Wochenende Rauchbomben, Raketen und Böller im Mannheimer Mercedes-Benz-Stadion, Spielabbruch. In Panmunjom riss der kleine Dicke sportlich die Bratwurstärmchen hoch, um seinen Angstgegner aus Südkorea mit dieser Ruppigkeit an sich zu reißen, die wir an Spielern lieben, schon weil sie immer überraschend kommt, als hugging-Eruption. Anschließend: Flugbahnvergleich.

In Moskau verirrte sich ein Kunstliebhaber in der Tretjakow-Galerie in die Kantine, füllte sich ab, "100 Gramm Wodka", würde er später lallen, also 40 Gramm reiner Alkohol. Zum Vergleich: Ein Halbes Bier hat 20 Gramm, unter "trinkfestem Russen" hatte man sich was anderes vorgestellt. Er fand jedenfalls unter den 170.000 berühmten Kunstwerken des Museums, was er suchte, nämlich Ilja Repins Ivan der Schreckliche und sein Sohn am 16. November 1581, und rammte einen Eisenpfahl hinein. Palimpsestartig überlagerten sich in diesem Happening die Hinrichtung eines Bildes mit dem Motiv eines Sohnesmordes, den Zar Iwan (1530–1584), den man den Schrecklichen nannte, eigenhändig ausgeführt hatte, ob mit oder ohne Wodka ist unbekannt, angeblich aber, wie Putin-getreue Nationale betonen, unabsichtlich. Was sich von vielen Männer-Raufereien sagen lässt, die übel enden. Erst Geschrei mit Crescendo, wie neulich des Nachts unter meinem Fenster, dann Getrappel wie bei einer Pferdeherde, dumpfe Schläge, gefolgt von Stöhnen, abschließend kreischt einer: "Feuerwehr!" Boys will be boys, mehr dazu auf Facebook: "Warum Männer kürzer leben", Account @willstdumallachen.

Lachen ist natürlich nicht gerecht. Männer sind ja nicht für alle Dämlichkeiten dieser Welt verantwortlich. Für welche nicht? Ziegenyoga! Wurde von einer Frau erfunden, in Oregon, auf einem Kindergeburtstag, den die hauseigenen sechs Ziegen mitfeierten. Eine der Muttis hatte angesichts der Kinder und Ziegen ihren Heureka-Moment, was zur Gründung einer Gesellschaft führte, die sie jetzt in The Original Goat Yoga unbenannt hat, weil ihr an über hundert Standorten Konkurrenz entstand, natürlich befeuert von Instagram. Man sieht da Ehepaare, die sich wie die Bremer Stadtmusikanten übereinanderschichten, Papi typischerweise unten, Mutti mittig, getoppt von einer Ziege, die rote Geweihschoner trägt. Ziegenyoga hat bereits Einzug gehalten in die Relax-Programme von Intel, Adidas und Nike, obwohl oder vielleicht gerade weil Ziegen nachweislich keine Köttelbremse kennen, jüngst soll eine Ziegenlady während einer Ladys-Party feuchte Geißlein geworfen haben. Man kann sich nicht vorstellen, dass Männer auf solche geschmacklichen Abwege geraten würden. Sie fahren zwar Geländewagen, aber wenigstens tragen sie dazu keinen blonden Dutt.

Da Sommer ist, muss man darauf hinweisen, dass Männer auch bei galoppierender Klimaerwärmung heroisch an wolligen Anzügen festhalten, bis der Arzt kommt, und auch dann, wenn die Kolleginnen längst mit nackten Schenkeln an ihnen vorbeischwenken. Darauf hinzuweisen ist mir wichtig, weil diese Studie die Runde macht, die untersucht, warum Mädels gerade die patriarchale Gesellschaft abzuhängen drohen. In Jordanien, wo bislang noch nur vier Prozent der öffentlichen Posten von Frauen besetzt sind (Frauen, die züchtig verhüllt sind, noch), kommen auf der Uni schon zwei Mädchen auf einen Jungen. In ihrer streberinnenhaften Weise verwenden Mädchen jeden Schultag eine Stunde mehr auf Hausaufgaben als Typen. Wie lange wird das gut gehen? An amerikanischen Eliteunis, so ist zu hören, räumt man männlichen Bewerbern schon ein "Männer-Handycap" ein. Männer! Wollt ihr das?

