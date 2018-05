An der Berliner Charité operieren aufgrund des Ärztemangels ab sofort auch Nichtmediziner. Die Seiteneinsteiger in den Chirurgenberuf hätten meist Biologie oder Tiermedizin studiert, erklärte die Berliner Gesundheitsbehörde. Die Operationskunst würden sie in Abendkursen nachholen.

