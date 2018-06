Für Brüder in Not sind 106.000 Dollar viel Geld, noch dazu im Jahr 1926. Die Benediktinermönche von Stift Melk freuten sich wohl über die stolze Summe, mit der sie sich endlich an den Bau einer Wasserleitung machen konnten. In die leeren Kassen gekommen war der Betrag bei der Auktion eines besonders gefragten Objekts aus der bibliophilen Schatztruhe des Klosters: einer echten Gutenberg-Bibel, die heute der Universität Yale gehört. Ein zweiter österreichischer Benediktinerorden tat es den Melkern wenig später gleich: In der Geldnot der Zwischenkriegszeit verkauften die Brüder von St. Paul im Lavanttal ihre Gutenberg-Bibel für zwei Millionen Schilling an den Sammler Otto Vollbehr, über den sie schließlich in der Bibliothek des Washingtoner Kapitols landete.

Mittlerweile wären die beiden Inkunabeln zweistellige Millionensummen wert, ebenso wie die letzte in Österreich verbliebene Gutenberg-Bibel. Sie gehört zur Sammlung der Österreichischen Nationalbibliothek, in der das Original anlässlich des 650-Jahr-Jubiläums nun zu sehen ist.

Die Wiener Gutenberg-Bibel ist eine von nur 22 vollständigen und insgesamt 49 zumindest in Teilen erhaltenen Exemplaren. Es sind zwei Bände mit 1.286 großformatigen Seiten, auf denen erstmals der neue Buchdruck zur Anwendung kam.

Mit der revolutionären Technik schuf der Mainzer Kaufmann und Tüftler Johannes Gutenberg Mitte des 15. Jahrhunderts einen technischen Umbruch, der die abendländische Kulturgeschichte prägen sollte. Zuvor hatte ein Schreiber gut drei Jahre benötigt, um eine einzige Bibelausgabe auf Papier zu bringen. Gutenbergs Druckerpressen mit beweglichen Lettern erzeugten hingegen schon in zwei Jahren rund 180 jener Bibeln, die als Beginn von Drucktechnik und Massenkommunikation gelten und als bibliophile Meisterwerke Geschichte geschrieben haben.

Über Gutenberg selbst, der rund 550 Jahre später vom Magazin Time zum "Man of the Millennium" gekürt wurde, ist nicht viel mehr als ein nachweislich falsches Phantombild bekannt. Der Sohn eines Mainzer Kaufmanns hatte jedenfalls Kreditgeber gefunden, bevor er sich über mehrere Jahre in die Entwicklung von Matrizen und Setzkästen, Drucktinte und Druckerballen, Winkelhaken, Handgießinstrument und natürlich der Druckerpresse selbst stürzte.

Zwischen 1454 und 1455 waren die geschätzten 180 Exemplare seiner ersten und bedeutendsten Bibel schließlich fertig gedruckt, 30 davon auf kostbarem Pergament, die anderen auf Papier. Sie waren zugleich der Beweis, dass der Druck aus ästhetischer Sicht den Handschriften um nichts nachstand. Die händische Schriftkunst nahm Gutenberg zwar zur Vorlage, imitierte und verfeinerte im Druck aber den Blocksatz, die Kolumnenaufteilung und sogar die Schriftart selbst.

Nur den Versuch, auch rote Schriftzeichen im Druckprozess einzubauen, ließ Gutenberg angesichts technischer Schwierigkeiten wieder bleiben. Die fertig bedruckten Seiten im Folio-Format, die später in je zwei Bände gebunden wurden, gingen deshalb in die Hände von Rubrikatoren. Ihre Aufgabe war es, wie in der Ära der Handschrift üblich, einzelne Buchstaben am Satzanfang oder besonders wichtige, sprich als heilig erachtete Textstellen mit Farbe von Hand einzuschreiben. Detailgenaue Anweisungen dafür legte der Meister selbst den Bibelseiten bei. Die Wiener Gutenberg-Bibel und jene der Bayerischen Staatsbibliothek in München sind die einzigen Exemplare, bei denen diese vierseitige tabula rubricorum erhalten geblieben ist.

Zu wahren Unikaten wurden die einzelnen Bibeln schließlich durch die Arbeit der Illuminatoren. Initialschmuck und Randwerk stammen von Spezialisten in verschiedenen Städten, die sich dafür nach den Wünschen der Kunden richteten. Die reiche Ausgestaltung der Wiener Bibel kam so erst um das Jahr 1460 zustande.

Vermutlich hatte Gutenberg schon kurz nach der Fertigstellung für alle Exemplare Käufer gefunden. Der Erstbesitzer der heutigen Wiener Inkunabel hat lediglich das Monogramm "BE" in einer Blattrandverzierung hinterlassen. Erst im 16. Jahrhundert findet sich dann eine konkrete Spur des kostbaren Buches im Dominikanerinnenkloster Maria Steinach im heutigen Südtirol.

Als der Sitz der Nonnen von Meran 1782 im Zuge der josephinischen Klosteraufhebungen aufgelöst wurde, inspizierte Gottfried van Swieten den Bibliotheksbestand. Der Präfekt der Hofbibliothek und Erfinder des Zettelkatalogs ließ die Bibel mitsamt tabula rubricorum neu binden und nach Wien überstellen.

Freilich ist auch die Wiener Gutenberg-Bibel ein Objekt der internationalen Käuferbegierde. 1932 bot etwa ein Schweizer 200.000 Franken. Doch anders als die Exemplare der Stifte in Melk und im Lavanttal war dieses Eigentum des Bundes. Und als solches, so musste der Interessent erfahren, sei und bleibe die Wiener Gutenberg-Bibel unverkäuflich.

Das Original der Gutenberg-Bibel ist bis zum 1. Juli im Prunksaal der Nationalbibliothek zu sehen. Am 26. Juni findet ein Vortrag dazu statt.