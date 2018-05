DIE ZEIT: Beginnen wir mit Science-Fiction. Ein Autor der ZEIT hat sich 1964 die Zukunft des Hamburger Hafens so vorgestellt: "Kleine Atomschlepper mit Fernsteuerung ziehen die unbemannten Container-Schiffe in die tiefen Seebecken. Kein Mensch ist zu sehen. Aber der Hafen ist voll in Betrieb. In der Mitte des Kais stehen dünne Betonpfeiler mit Glashäuschen darauf. Dort sitzt ein Mann vor elektronischen Schalttafeln. Hafenarbeiter mit Hochschulstudium und magerem Bizeps. Lässig drücken sie die Knöpfe." Wie nah kommt diese Beschreibung der Realität, Frau Kummerow?

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden