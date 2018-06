Fünf Jahre lang arbeitete J. K. Rowling an ihrer Zaubererwelt: In dieser Zeit erfand sie Figuren, Orte und eine magische Sportart. Sie plante, was in allen sieben Bänden geschehen würde, und schrieb das erste Buch. Viele Ideen kritzelte sie auf Zettel und fertigte dazu etliche Zeichnungen an. Einige dieser Bilder und Notizen waren gerade in einer Ausstellung in London zu sehen, die zum 20. Geburtstag von "Harry Potter" eröffnete. An diesem Donnerstag erscheint dazu ein Buch, aus dem wir hier einige der schönsten Rowling-Kunstwerke zeigen.