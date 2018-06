Es ist kurz nach sieben Uhr am Morgen, Station 43i a/b der Berliner Charité. Eine der größten Intensivstationen des Landes, 24 Betten, Patienten an Infusionsschläuchen, bewusstlos mit offenem Mund, Apparate blinken, Lungenmaschinen pumpen. Alltag. Im Dienstzimmer drängen sich Ärzte aus Nacht- und Tagesschicht. Gleich werden sich die Intensivmediziner zu ihrer Übergabe zusammensetzen, wie jeden Morgen.

"Zimmer 10 sieht nicht gut aus", sagt ein Arzt, Kaffeetasse in der Hand, die Wangen stoppelig. Dann macht er nach, wie die Patientin in der Nacht gezuckt hat. Fast wäre sie gestorben. Die meisten interessiert es aber nicht. Sie eilen vorbei, wollen auch noch einen Kaffee. Zugewandt ist niemand.

"Wir lassen den Tod nicht an uns heran." Das wird Alessa Beckers, Fachärztin für Innere Medizin, 33 Jahre alt, viele Stunden später in ihrer zehnminütigen Mittagspause sagen. "Das lässt sich sicher in jedem Krankenhaus beobachten", sagt sie. Mit "wir" meint sie Ärzte wie sie, die jeden Tag Leben retten oder Leben verlieren. Die sich hüten müssen, die heftigen Emotionen auf der Intensivstation an sich heranzulassen. Die keine Zeit für eigene Gefühle haben und dabei oft selbst krank werden, weil sie irgendwann nicht mehr mitbekommen, wie es ihnen geht.

Personalnotstand, hohe physische Belastungen, Patienten in Todesangst, weinende Angehörige, wenig Schlaf: Der Job im Krankenhaus bedeutet Stress; auf einer Intensivstation bedeutet er extremen Stress. 59 Prozent der Klinikärzte in Deutschland fühlen sich durch ihre Arbeit "häufig psychisch belastet", zeigt eine neue Untersuchung der Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Viele Mediziner leiden an Burn-out.

Alessa Beckers will daran etwas ändern. Deshalb hat sie gemeinsam mit dem Oberarzt Jan Kruse, 44, ein Pilotprojekt gestartet, sie bieten einen Kurs an, "Entspannungstechniken für Personal der Intensivstation". Einige auf der Station haben das belächelt. Andere schüttelten vor der Infotafel im Dienstzimmer den Kopf – Entspannung? Für Intensivmediziner? Das passt so gut zusammen wie Krieg und Frieden! Am ersten Kurs wollten dann aber doch mehr Ärzte und Pfleger teilnehmen, als es Plätze gab. Beckers führt eine Warteliste.

Als Beckers im Frühjahr 2017 als Assistenzärztin auf der Intensivstation anfing, wollte sie am liebsten gleich wieder weg. "Mich hat das völlig fertiggemacht", sagt Beckers. "Überall Menschen in lebensbedrohlichen Situationen, die durch aufwendige Apparate wie Herz-Lungen-Maschinen am Leben gehalten werden." Was die junge Ärztin direkt nach dem Studium und wenigen Jahren Berufserfahrung erlebt, ist nicht ungewöhnlich. Dem Leid von Patienten beizuwohnen kann selbst bei erfahrenen Medizinern Verzweiflung auslösen.

#Es ist zu viel! #Es ist zu viel! 49 bis 59 Stunden pro Woche arbeiten 40 Prozent der Ärzte in der Klinik. Das ergab eine Mitgliederbefragung des Marburger Bundes aus dem Jahr 2017. 60 bis 79 Stunden arbeiten 20 Prozent der Klinikärzte. Trotzdem haben 77 Prozent ihren Arbeitgeber noch nie auf inakzeptable Bedingungen hingewiesen.

Viele Ärzte und auch Pfleger hadern in ihrem Berufsalltag nicht nur mit der Verantwortung, Leben zu retten, sondern auch mit den Konsequenzen, wenn sie es schaffen. Es ist nicht immer schön, wenn ein Mensch überlebt. Manche können vielleicht nur noch im Liegen weiterleben, für immer auf Hilfe angewiesen. Einige Mediziner empfinden, insbesondere wenn Menschen künstlich am Leben gehalten werden, weniger Empathie – und nicht, wie man vielleicht annehmen würde, mehr. "Mitgefühlserschöpfung" nennen das Psychologen; sie kann dazu führen, dass Ärzte den direkten Patientenkontakt meiden oder ihre Arbeit nur noch mechanisch erledigen.