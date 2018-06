Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hatte den Ruf, ein farbloser Staatsnotar zu sein, bis Sonntagabend. Dann sagte er: "Nein!" – und überraschte alle. Die beiden designierten Koalitionspartner, die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega, hatten den 81-jährigen Paolo Savona als Wirtschaftsminister ihrer Regierung auserkoren. Mattarella hatte Zweifel angemeldet, weil Savona in der Vergangenheit den Austritt Italiens aus dem Euro propagiert und Angela Merkels Deutschland mehrmals mit dem "Dritten Reich" verglichen hatte. Doch die Fünf Sterne und die Lega bestanden auf Savona, die Regierungsbildung scheiterte.

Nun steht ausgerechnet Mattarella, der Notar, im Sturm der politischen Auseinandersetzung. Voraussichtlich wird es bald Neuwahlen geben, und die Fünf Sterne und die Lega werden dann vor allem einen Mann attackieren, der gar nicht auf dem Wahlzettel steht: den Präsidenten. Luigi Di Maio, der Spitzenkandidat der Fünf Sterne, droht Mattarella bereits mit einem Absetzungsverfahren. Das hat es in der italienischen Nachkriegsgeschichte noch nicht gegeben.

Der italienische Präsident verfügt über weitreichende Kompetenzen. So pilgern die Führer der Parteien nach jeder Wahl pflichtschuldig auf den Hügel, den Colle, um dem Präsidenten dort in seinem Palast, dem Quirinal, Bericht zu erstatten. Als oberster Hüter der Institutionen erteilt der Präsident den Auftrag zur Bildung der Regierung, ohne seinen Segen kann niemand Minister werden. Er kann das Parlament auflösen und Neuwahlen ansetzen. Etwas Sakrales umweht das Amt.

Die starke Stellung des Präsidenten hat nicht zuletzt historische Gründe. Nach mehr als zwanzig Jahren Faschismus wollten die Väter der Republik einen letzten Wall gegen zerstörerische Leidenschaften errichten: Der Präsident wurde zum Wächter der Demokratie.

© ZEIT-Grafik

Viele Jahrzehnte lang war er nicht mehr als ein Statist gewesen. Die Parteienlandschaft in Italien war stabil und wohlgeordnet, auch dank des Kalten Krieges. Die Christdemokraten regierten das Land in wechselnden Koalitionen, aber immer in dominierender Stellung. Die starke kommunistische Opposition hatte sich recht bald von Umsturzträumen getrennt. Auch wenn ein Präsident mal einen Minister ablehnte, was vorkam, gingen die Parteien und das Staatsoberhaupt respektvoll miteinander um.

Mit dem Ende des Kalten Krieges wurde alles anders. Die traditionellen italienischen Parteien gingen in einem gewaltigen Korruptionsskandal unter. Dafür tauchte 1994 ein Mann auf, der für viele Jahre zur beherrschenden Figur Italiens werden sollte: Silvio Berlusconi. Da es begründete Ängste gab, dass Berlusconi aufgrund seiner medialen Macht zur Gefahr für die Demokratie werden könnte, änderte sich auch die Rolle des Präsidenten. Er wurde aktiver.

Der damalige Amtsinhaber, Carlo Azeglio Ciampi, mahnte immer wieder den "Respekt vor den Institutionen" an, die mehr leisten müssten, als ein Einzelner es vermag. Es war ein neuer, dringlicher Ton, der aus dem Quirinal zu hören war. Mehrmals ermahnte Ciampi den Ministerpräsidenten Berlusconi, sich zurückzuhalten. Er forderte das Parlament auf, ein Gesetz zur Entflechtung der Medien zu verabschieden – das zielte direkt auf Berlusconi. Dieser ärgerte sich zwar, aber er reagierte nicht. Berlusconi wusste, dass das Amt des Staatspräsidenten bei den italienischen Bürgern ein hohes Ansehen genießt. Das Staatsoberhaupt zu attackieren brachte keine Sympathien. Im Gegenteil.

Erst während der Finanzkrise sollte die Unantastbarkeit des Präsidenten zum ersten Mal wirklich infrage gestellt werden. Der Schlüsselmoment war die erzwungene Ablösung Berlusconis als Regierungschef 2011. Italien war hoch verschuldet, die Zweifel wuchsen, dass das Land seine Schulden würde bedienen können. Man fürchtete in der EU eine Verschärfung der Euro-Krise. Der Druck aus Brüssel, Berlin und Paris auf Rom war immens. Schließlich trat Berlusconi zurück, und der damalige Präsident Giorgio Napolitano beauftragte den ehemaligen EU-Haushaltskommissar Mario Monti, einen Professor, die nächste Regierung zu bilden.

Monti setzte einige Reformen und ein Sparprogramm durch, die Märkte beruhigten sich. Doch mit seinem Amtsantritt erstarkte eine damals gerade zwei Jahre alte Bewegung: die Fünf Sterne. Ihre Vertreter attackierten Monti als Büttel der Banken und als Regierungschef von Brüssels Gnaden. Erstmals griffen die Fünf Sterne auch den Präsidenten frontal an. Napolitano habe den Italienern auf Druck der EU eine Regierung verordnet, die nicht gewählt war. Das sei ein Verrat an der Demokratie.

Die Fünf Sterne haben damals die Erfahrung gemacht, dass der Präsident nicht unantastbar ist, mehr noch, dass es sogar Stimmen bringen kann, ihn anzugreifen. Mattarella, 76, war ein Vierteljahrhundert lang Abgeordneter, er ist Mitbegründer der Demokratischen Partei (PD), zuletzt war er Verfassungsrichter – in den Augen der Fünf Sterne und der Lega ein Vertreter des alten, abgewirtschafteten Systems und damit ein idealer Gegner. Auch Mattarellas Entscheidung, den Wirtschaftsexperten Carlo Cottarelli mit der Bildung einer Übergangsregierung zu betrauen, passt aus ihrer Sicht ins Bild.

Luigi Di Maio, der Frontmann der Fünf Sterne, spricht von einem "Angriff auf die Demokratie". Solange "dieser Präsident" so handele, hätten Wahlen keinen Sinn. Auch Lega-Chef Matteo Salvini wird im Wahlkampf versuchen, die Wähler gegen den Präsidenten zu mobilisieren. Gelänge es ihm, dabei seinen Stimmenanteil auszubauen, wäre eine zentrale Institution der italienischen Demokratie beschädigt. Italien wäre dann ein anderes Land.