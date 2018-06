Hoch über dem Strom, an der Elbchaussee 186, steht ein Mann mit Cowboyhut an einer Balustrade. Er blickt hinunter auf die Hafenlandschaft, hebt die Hände, beinahe beschwörend. Der Mann spielt einen Gangster, die Hauptfigur in Wim Wenders’ legendärem Thriller Der amerikanische Freund (1977). Der Drehort, das Landhaus Brandt, ist vielen Hamburgern auch als Brandtsches Säulenhaus ein Begriff.

Dennis Hopper ging es angeblich miserabel während der Zeit. Leer gepumpt, drogensüchtig, erledigt war er. Ohne die Metapher zu übertreiben, lässt sich sagen, dass heute das Landhaus Brandt ein ähnlicher Pflegefall ist wie damals der Schauspieler. Dass es nahezu ruiniert ist, erkennt jeder, der die Elbchaussee hinunterfährt. Voll möbliert sei es noch immer, ist zu hören, aber seit zwanzig Jahren nicht mehr bewohnt. Entworfen wurde die schneeweiße Sommervilla von Axel Bundsen, gebaut zwischen 1819 und 1821, ein Musterbeispiel für die klassisch-dänische Architektur, der jetzt eine Ausstellung im Jenisch Haus gewidmet wird. Der weiße Kubus hoch über der Elbe ist zwar später entstanden, beruft sich aber ebenso erkennbar aufs Klassische. Unten, in den Salons voller Sommerstimmung, meint man sie noch alle plaudern und musizieren hören, die Jenischs, die Amsincks und die Godeffroys. Familien, die an diesem Ort ausschludern konnten von anstrengenden Südamerika-Trips und Salpeter-Geschäften.

Oben unter dem Dach des Jenisch Hauses aber geht es um die vier hiesigen Architekten, die zwischen 1790 und 1830 dem Stil verpflichtet waren, der damals so angesagt war. Christian Frederik Hansen und Axel Bundsen sind die bekannteren Namen, während Joseph Christian Lillie (gesprochen Lilje) und Johann August Arens, dem einzigen gebürtigen Hamburger unter ihnen, noch nie viel Anerkenung geschenkt worden ist. Alle vier wurden ausgebildet an der Königlichen Akademie in Kopenhagen. Dieses Institut hat man sich vorzustellen als eine Art Büro Rem Koolhaas von damals – stilprägend, allgegenwärtig. Ihr Lehrbuch war nicht mehr das Standardwerk des römischen Architekten Vitruv (circa 33 vor Christus). Die angehenden Baumeister reisten, um an gerade frisch ausgegrabenen Beispielen zu prüfen, wie das ging – das Bauen nach den Gesetzen der Antike. Sie studierten das Pantheon in Rom und die Tempel von Tivoli, wanderten durch Frankreich und sahen die Palladio nachempfundenen Herrenhäuser in England.

Und dann hatten sie die Masche raus, entwarfen, verwarfen, realisierten, schreckten vor keiner Bauaufgabe zurück. Nicht vor Leuchttürmen (Cuxhaven) oder Seebadeanstalten (Kiel), nicht vor Gottes- (Husum) und Waisenhäusern (Hamburg). Sie errichteten strahlend weiße Stadthäuser im Ensemble, wie auf einer Perlenschnur aufgezogen (Palmaille). Sie bauten an der Elbchaussee (Landhaus Voght, bestens erhalten, ein paar Schritte gegenüber dem Jenisch Haus), im Hirschpark (Landhaus Godeffroy) und auf dem Land (Knoop). Das belegen nun die Entwurfs- und Reinzeichnungen, Radierungen und Aquarelle, dazu noch einige Modelle, Ansichtstassen und Deckenrosetten.

Manche dieser prächtigen Gebäude sind längst abgebrannt, verändert oder entstellt. Ein eklatantes Beispiel für Vernachlässigung, wie sie in der Freien und Abrissstadt Hamburg regelmäßig anzutreffen ist, stellt die Friedhofskapelle St. Petri und St. Johannis dar, von Arens 1794 errichtet für den Dammtorfriedhof. Der aber wurde schon vor hundert Jahren geräumt. Dass die geduckte Kapelle überlebte, kann kaum als Glücksfall gelten – sie ist herabgestuft zum Wurmfortsatz an einem Messebau.

Christian Frederik Hansen: Altonaer Waisenhaus, 1794 © SHMH/Altonaer Museum

Was heute am Stil der erhaltenen Bauten fasziniert, ist das Gleichmaß der Proportionen, die Harmonie der Details, eine Eleganz ohne zu viel Verzier, kurz: die Gleichzeitigkeit von Bodenhaftung und Schwebelust. "Es war ein nach italienischen Mustern aufgeführter Bau, mit gerade so viel Anklängen ans griechisch Classische, daß der Schwager des Hauses von einem nachgeborenen 'Tempel zu Pästum' sprechen durfte. Natürlich Alles ironisch ..." So beschreibt Theodor Fontane etwas später einen Landsitz in seinem Roman Unwiederbringlich.

Die Ausstellung ist gemeinsam mit der Hamburger Architektenkammer entstanden, Anlass ist das Kulturerbejahr Sharing Heritage 2018 und dessen "Grenz- und Begegnungsräume", wie es etwas gestelzt heißt. Und nie wieder soll man in Hamburg sagen: Altona war damals ja dänisch. Fehler! Es muss heißen: Holstein und Altona "gehörten zum dänischen Gesamtstaat", wie Norwegen und Island. Das sollte jetzt feststehen, so fest wie die Säulen an den schneeweißen klassisch-dänischen Gebäuden.

"Klassisch dänisch. Norddeutsche Baukultur seit 1790" im Jenisch Haus, Baron-Voght-Straße 50, bis 24. Februar 2019. Montag, Mittwoch bis Sonntag 11 bis 18 Uhr; dienstags geschlossen; www.jenisch-haus.de