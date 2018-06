Ins Gericht gehen. Für die meisten ist das sicher keine Freude. Man muss nicht einmal besonders viel auf dem Kerbholz haben, um allein beim Betreten eines Justizgebäudes ein leichtes Gefühl der Beklemmung zu empfinden. Ob man will oder nicht: Man ist augenblicklich klein. Kein Gewissen kann so rein sein, dass dies ausbliebe.

Auch wenn die Kuppel sich gar nicht so furchtbar angsteinflößend wölbt im Amtsgericht Leipzig und sogar die Wachmänner im Eingangsbereich freundlich grüßen – es grüßt doch immer auch Kafka. Aber stimmt das Gefühl? Wohl kaum, solange es um nichts Juristisches geht.

Die Gründe für mein jährlich zweimaliges Vorgeladensein sind nämlich durchaus erfreuliche, weil sie literarischer Natur sind. Vor nunmehr zwölf Jahren hat man im Amtsgericht einen Literaturwettbewerb für junge Menschen ins Leben gerufen. Dieser Wettbewerb vermag für mich mittlerweile etwas sehr Wichtiges: Er wirft einen Lichtkegel der Hoffnung über den düsteren Zukunftshimmel, den man angesichts zunehmender Ängste in unserer Gesellschaft und der traditionell eher schlecht beleumundeten "heutigen Jugend" gern mal heraufbeschwört. Kurz gesagt: Trotz Instagram und Influencer-Influenza leidet die junge Generation 2018 an einem ganz sicher nicht: an Sprachlosigkeit.

Ulrike Gastmann Unsere Kolumnistin lebt in Leipzig. Jede Woche beschreibt sie die kleinen Geschichten des Alltags und die großen Gefühle, die dahinterstecken.

Mitmachen dürfen alle Schüler der Stadt, die irgendwo zwischen der 5. und der 12. Klasse ihrer Schulpflicht nachkommen, und das in allen erdenklichen Schularten, die das sächsische Schulsystem sich in den vergangenen Jahren ausgedacht hat. Ideengeber sind stets die großen Themen unseres Zusammenlebens: Es geht um Mut, um Freundschaft, um Gefangensein und Freiheit, um die Sorgen von Eltern, um gerechte Strafen. Themen, die umso interessanter werden, aus je mehr Perspektiven man sie betrachtet. "Mein Profil Zukunft" lautete der Kern des Schreibauftrages in diesem Jahr. Sowohl Neueinsteiger als auch viele Stammschreiber beteiligten sich daran.

Seit ein paar Jahren bin ich nun auch dabei – als Teil der Jury, die aus einem Selbsthilfegrüppchen noch immer nicht von der schweren Erkrankung des Idealismus geheilter Erwachsener besteht, die sich ansonsten unauffällig als Germanistik-Professoren, Juristinnen und Deutschlehrerinnen oder Journalisten ins Leben integrieren.

Unsere Arbeit beginnt alljährlich im Frühjahr, naturgemäß mit dem einsameren Part: Jeder kämpft sich am Schreibtisch routiniert durch gefühlte 400 Kilo Schüleraufsätze, Collagen und Gedichte und damit durch eine Phase, in der man – so viel Offenheit sei gestattet – einerseits über die anhaltend gute Resonanz der Jugendlichen erfreut ist, aber sich schon manchmal fragt, ob man eigentlich noch alle Tassen im Schrank gehabt hat bei der Idee, sich diese Aufgabe auch noch aufzubürden. Doch dieses Gefühl verschwindet rasch im Verlauf der Lektüre. Manchmal lacht man laut auf, liest dem Kind eine lustige Zeile aus den Texten vor oder macht ein Handyfoto eines besonders gelungenen Gedichts. In diesem Jahr hatte ich kaum noch Speicherplatz – so viele beeindruckende Arbeiten waren unter den Einsendungen, die sich uns offenbarten.

Zukunft – für die einen war sie ein "unbeschriebenes Blatt", für die anderen bereits "total verplant". Das machte einigen auch zu schaffen. Ein Leben wie die Eltern im Reihenhaus, mit zwei Kindern und einem streng durchgetakteten Alltag, darauf wollten sich ausdrücklich nur noch wenige einlassen. Stattdessen: Raum fürs Sich-Ausprobieren, fürs "Um-die-Welt-Reisen" oder für soziale Jahre in Ländern, in denen die Menschen mehr Hilfe brauchen als bei uns. Persönliches Glück zu finden. Die Liebe. Natürlich. Darüber waren die Jugendlichen sich weitgehend einig. Ebenso darin, dass Zukunft ein wenig Vorbereitung brauche. Komplette Steuerbarkeit hielten jedoch bereits die jüngeren Schreiber für ausgeschlossen. Eingebunden in Schule, Freundschaft, Familie, waren Wünsche herauszulesen – dass Freundschaften die Jahre überdauern mögen. Für das Leben halten. Keine Angst haben, sich trauen, stark bleiben, sich nicht unterkriegen lassen. Pläne schmieden: Tierärztin werden oder Kindergärtnerin, keine Service-Roboter, die mit Dauerlächeln dem Kunden Wünsche erfüllen. Einige "träumten" sehr konkret: dass unsere Luft sauber bleibt, dass ihre Kinder auch noch unbeschwert im Garten spielen können, dass wir die Technik im vernünftigen Zaume halten, dass "wir die Medien beherrschen und nicht sie uns".

Kein einziger der Jugendlichen schrieb etwas über seine Angst um unsere Sprache, um unser Land, über seine Angst vor Überfremdung. Keiner. Es scheinen andere Sorgen, aber auch Kräfte zu sein, die junge Menschen umtreiben.

Ganz ehrlich: Uns befiel, als wir zusammensaßen und die Texte besprachen, ein gutes Gefühl. Weil es wieder funktioniert hatte, das mit der Zuversicht. Nicht unbedingt in die Orthografiefestigkeit heutiger Schüler, aber in deren Klug- und Interessiertheit, die sich über ein weitschweifendes Spektrum erstreckt. Vielleicht ist die Jugend weniger intensiv und regelkonform in ihrem Handeln, dafür aber brillant in ihrer Wahrnehmung der Welt und der Menschen mit all ihren Farben? Vielleicht sehen sie tatsächlich mehr?

Wer ständig nur mit großer Hoffnung in die Vergangenheit blickt, empfiehlt sich vielleicht als Chefvisionär bei der AfD. In der Arbeit mit jungen Menschen allerdings steht einem eine solche Sichtweise oft im Weg.