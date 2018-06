Lösen Sie das aktuelle Rätsel online

Waagerecht:

Senkrecht:



7 Sammler rückblickvoller Erkenntnisse 11 Im wunderschönen Heine-Mai die Tonangebenden 14 Hang zur 32 senkrecht plus Drang zum ... ergibt umfangreiches Werk 17 Spottbillig zu haben, wo Leute fremde Eigenheiten gern mit Kommentar begleiten 19 Bei Sido im Kopf hinter ’nem silbernen Knopf 20 Unterstützer im Anlaufnehmen zum Gang-um-Gang-Geschehen 21 Der sportlichste Stadt-Teil im Umfeld von Es, Bo, Gel, Dort 22 Der Schwager von Achim, weil Bruder von Bettina 23 Kein Angebot aber nach nachhaltiger Nachfrage 24 Viele Leute würden verstummen, wenn ihnen untersagt würde, sich zu rühmen und andere zu ... (Louise M. M. Fontaine) 26 Helfen öfter gar dem Hosenträger beim Hosetragen 28 Meist die Frühesten, die spätes Grau zu tragen haben 31 Die liefern, was beim B- früh am Morgen Form annimmt 34 Motto des Abstandswauwaus: Allzu ... tut auch nicht gut 35 Wie der Top-Tipp: das Ende von Rumpelstilzchens Lied 36 Eine der überragenden 14 waagerecht in 43 waagerecht 39 Grund guten Gedeihens 41 Dass sie sich ..., darf man von ... Leuten in Streitsituationen erwarten 42 Vorfahr, hat erheblichen Erdteilanteil 43 Nicht die Kinder bloß speist man mit ... ab (Lessing) 44 Schmalspurige Beweggründe

Senkrecht:



1 Um ein R kein Schiff: versüßt uns den Tag, vor allem wenn’s 35 waagerecht ist 2 Sprichwörtlicher Verdacht: Wär eine Sache noch so krumm, man biegt mit ... sie um und um 3 Geläufigste Fabel-Wesen 4 Allerliebste Adressaten bei Streicheleinheitenverteilung 5 Zu den bevorzugten Dingen zu zählen, die man sich aufhalst 6 Bauen Größeres, dem kein festes Fundament beschieden 7 Volksmunds Erfahrung: Die ... wechseln, die Steuern bleiben 8 Benennt Punkt oder Wahl, Wort oder Säge 9 Sein Job: ein ansprechendes Bemühen, redliches Gebaren zu ordnen 10 Wie mancher mit seiner Selbsteinstufung ..., gäb’s keine ...! 11 Resultate, nicht ... gehören vors Publikum (M. v. Ebner-Eschenbach) 12 Feinster Reich-Ersatz in der Bereicherung der Seele 13 Helle Freude für Studierzimmernutzer 15 Annäherungshilfe im Dienst der 19 waagerecht 16 Orte haben meist welche – Orte mit welchen mittendrin sind zur Zierde da 18 Von oben Oberstenanrede, von unten Eintrachtuntergrabende 22 Zwischen Anton und Zacharias der älteste Machthaber 25 Bei Blaubär stets an Bord 27 Einer aus den Gründerjahren von 22 senkrechts Heimat 29 Kann einiges erzählen vom Kinderleben in Bullerbü 30 À la Dachs? Wie verdrehte Karos? 31 Burgbewohnerin jenseits der Regenbogenbrücke 32 Wer die ... nicht übt, verliert sie bald (Sprichwort) 33 Eine durchaus Einflussreiche in der Eifeltalverursachung 37 Bewertet Stein und Metall, Mut und Leute 38 Ihr Einsatz: gewöhnlich vorm Säen vorgesehen 40 Kein Einzelfall in concert

Lösung von Nr. 2434: (ZEITmagazin Nr. 22/2018)

Waagerecht: 6 BLUBBERN 10 EXAMINA 13 MUESSIGGANG 17 Douglas Adams, "Per Anhalter durch die GALAXIS" 19 Eis + Tee = EISTEE 20 ASTRONOMEN 21 STRANDCAFE ("Die Rose vom Wörthersee") 24 REKORD 26 SCHAFE 27 EKLATANT 30 ROLF zu Golf 31 HAUFEN 33 EILAND 35 ASSI(-stent) 37 BEMBEL, Apfelweinkrug (Heinz Schenk, "Zum Blauen Bock") 38 KRETA (Dädalos-Sage) 40 KANTINE 41 melden und Pflanzen MELDEN 42 BEDEUTUNG 43 TENDENZEN 44 ANSEHEN

Senkrecht: 1 KUSS 2 WEGE 3 JAGO (Shakespeare, "Othello"") 4 SILO 5 TAXE, Abgabe und Taxi 6 (Gras-)BUESCHEL 7 LEITHAMMEL 8 BIENE 9 NASA 10 ENTFALTEN 11 MANEN 12 FINDLING 14 STAFFEL, Laufmannschaft und Serien-Abteilung 15 Hühner-GACKERN 16 GRETA zu Kreta 18 AMOR 22 RAUBEN 23 DENKEND (sapiens = verständig, lat.) 24 RANKEN ranken 25 ROSINE 28 LIEBEN 29 "Charleys TANTE" 32 ELDE durch die Müritz 34 DAUS in Grun-daus-stattung 36 KaiserSTUHL, Oberrhein und Königsstuhl, Rügen 39 ADAM