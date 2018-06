Von dem Zenpriester und Koch Edward Brown habe ich gelernt, dass man nur ein einziges gutes Küchenmesser braucht. Das wissen auch alle chinesischen Köche, aber ich hatte bis dahin Obst- und Gemüsemesser, Fleischmesser, Brotmesser, Fischmesser und so weiter in meinen Schubladen herumfliegen. Und nie das richtige Messer zur Hand, bis ich eben Edward traf. Er hat in den Hippiezeiten den Amerikanern beigebracht, Brot wieder selbst zu backen, weil er als Kind mit wonder bread aufgewachsen war, das man kaum essen mag, aber mit dem man sich zum Beispiel gut abschminken kann, weil es so weich und weiß ist wie Watte.

Doris Dörrie, 62, ist Regisseurin und Schriftstellerin.

Später arbeitete er in einem der ersten vegetarischen Restaurants von San Francisco und brachte ein Kochbuch heraus. Inzwischen gibt er Kochkurse, in denen er die Welt des Zen über das Kochen erklärt – wie schon Zenmeister Dogen im 13. Jahrhundert in seinen Anweisungen für den Klosterkoch: "Überlass das Kochen nicht anderen, sondern benutz deine eigenen Hände, deine eigenen Augen, deine eigene Aufrichtigkeit. Behandle alle Lebensmittel so sorgsam wie deine Augäpfel. Bleib immer nur bei einer Sache. Verschwende kein einziges Reiskorn. Betrachte den Kochtopf als deinen eigenen Kopf und das Wasser als dein eigenes Blut. Verpass kein einziges Detail."

Was für eine schwierige Übung. Anscheinend immer schon und vielleicht besonders jetzt, in unseren digitalen Thermomixzeiten. Das Messer, mit dem auch Edward Brown kocht, habe ich aus der Chinatown von San Francisco. Seiner Meinung nach das beste Messer der Welt. Das weiß ich zwar nicht, aber es stimmt, dass man mehr nicht braucht. Das Messer und die Entscheidung, es zu verwenden, indem man damit kocht.

Noch eine Weisheit von Zenmeister Dogen, der einen sehr alten, gebückten Mönch beim Pilzetrocknen antraf und ihn fragte, warum er denn keinen Helfer für diese harte Arbeit habe. Der Mönch blickte noch nicht einmal auf, sondern sagte: Der Thermomix bin nicht ich. Nee, hat er natürlich nicht gesagt. Er sagte: Andere Leute sind nicht ich.