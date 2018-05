Es ist eine schleichende Krankheit, sie schwelt seit Jahrzehnten überall auf der Welt. Besonders dramatisch ist die Situation in vielen Ländern Asiens. In Hongkong, Shanghai oder Seoul findet man unter den jungen Erwachsenen praktisch keine gesunden Augen mehr, über 95 Prozent der Bevölkerung sind dort betroffen. Auch in Europa und den Vereinigten Staaten ist mindestens jedes zweite Augenpaar der jungen Generationen krank. Der Befund: Myopie, zu Deutsch: Kurzsichtigkeit.

