Er hat nicht einmal seiner Frau den Namen der eigenen Mutter gesagt. Ob er wirklich der Vater des Jungen André war: wer weiß; auch sein genaues Geburtsdatum: unbekannt; und von seiner Zeit als revolutionärer jüdischer Sozialdemokrat im zaristischen Russland: kein Wort. Ohnehin hat dieser Max Mazower, der wohl 1874 in Grodno zur Welt kam, eine Tagesreise von Wilna entfernt, und vier Sprachen sprach, gern geschwiegen. Der Mann blieb ein Rätsel, und sein Schweigen hat er vererbt. Denn auch sein Sohn ist nicht eben gesprächig. Das ist Bill.

An Bills Sterbebett im Londoner Stadtteil Highgate sitzt eines Tages, im Jahr 2009, einer seiner vier Söhne, der dem Vater nahesteht. Er heißt Mark, er zählt zu den angesehensten Historikern der Welt, lehrt an der Columbia-Universität in New York, hat ein Standardwerk über Europa im 20. Jahrhundert und ein anderes über die Regierbarkeit der Welt verfasst. Nun wird diesem Meister seines Fachs das Allernächste zur Forschungsfrage: die eigene Herkunft, die Familiengeschichte in den Revolutionen und Totalitarismen Europas. Der Historiker selbst ist das Auge im Taifun. Er stellt fest, dass er von seinen Nächsten kaum etwas weiß. Als ihn an jenem Sterbebett jemand fragt, wie in seiner Familie üblicherweise bestattet wird, hat er keine Antwort. Sein Vater sprach fließend Russisch, ja, aber sonst? "Mein Vater [...] scheute vor persönlichen Äußerungen zurück wie ein nervöses Pferd."

Dabei soll es nicht bleiben, genug geschwiegen, der Sohn fragt und fragt, stellt ein Aufnahmegerät an, nimmt einen Karton mit Tagebuchaufzeichnungen des Vaters zur Hand, einen Stapel Taschenkalender, er beginnt zu forschen, lässt bei seinen Recherchen auch die entlegensten Archive der Welt nicht aus, und ein paar Jahre später stellt er sein Buch fertig. Das ist nun auf Deutsch unter dem Titel Was du nicht erzählt hast zu lesen.



Erkennbar und doch rätselhaft

Was Vater Bill nicht erzählt hat, erzählt der 60-jährige Mazower in großer Dichte, souverän über Stoff, Sprachen und Epoche gebietend: eine Geschichte des linken russischen Judentums seit seinen Kämpfen im sogenannten "Bund" gegen das namenlose Elend der Lebensverhältnisse unter der zaristischen Despotie im späten 19. Jahrhundert; Mazower begegnet auf seiner Suche Hunderten von Menschen aus vier Generationen und begleitet sie, ob durch Moskau, Wilna, Grodno, Smolensk, Nowosibirsk, dann Paris, Oxford oder Hamburg, bis in die Psychiatrie, in die Verbannung, in den Untergrund, ins Gefängnis, auf die Flucht, bis zum Tod oder spurlosen Verschwinden; und bis nach London-Highgate. Ob sie nun Mühlenbesitzer oder Drucker waren, Holzhändler, Ingenieure, Revolutionärinnen, Zahnärzte, Schriftstellerinnen, Manager oder eine Militärärztin, die den deutschen Generalfeldmarschall Paulus als Kriegsgefangenen in Krasnogorsk versorgte. Alles Mazowers Familie. Zu guter Letzt war da noch ein Oxford-Student. Das ist Bill.

Unabgelenkt verfolgt Mazower alle Fäden, die schließlich an das Sterbebett seines Vaters Bill führen. Das Familienmemoir bringt die Geschichte des gesamten revolutionären und totalitären Jahrhunderts zum Sprechen und gerät darüber doch nicht einen Moment ins Plaudern. Es lässt vergessene Menschen, von denen es nur selten ein Foto oder eine Handschrift gibt, in präzisen Umrissen erkennbar werden, ohne ihnen doch das Rätselhafte zu nehmen.

Sofia, zum Beispiel. Die Revolutionärin Sofia Krylenko, ein Kind des Petersburger, dann Moskauer Bildungsbürgertums, Schwester von Nikolai Krylenko, der es als Volkskommissar für Justiz Mitte der 1930er Jahre bis an die Spitze des Kremls schafft. Sie ist Mutter von drei Kindern, schwer zu sagen, von wem sie jeweils sind, jedenfalls verbringt dieser weibliche Freigeist um 1924 auf Capri seine Ferien mit der Freundin Asja Lacis, die wiederum eine lettische Agitprop-Regisseurin ist und die Geliebte eines unglücklich verheirateten Philosophen aus Berlin: Walter Benjamin. Recuerdo de Walter Benjamin en Capri heißt der Erinnerungs-Text von Lacis, den Mark Mazower auftreibt und aus dem Lettischen ins Spanische übersetzt, er handelt von Sofia Krylenko.

Vermutlich, erfährt man, ist diese Frau für Mark Mazower eine Art Stiefgroßmutter: Denn sie war einst die Gefährtin des jungen und später so schweigsamen Max, und ob die beiden Revolutionäre ein gemeinsames Kind hatten, das also Bills Halbbruder wäre, ist eines der Rätsel dieses Buchs Was du nicht erzählt hast. Mazower erzählt weiter, an den Quellen entlang: wie sein Großvater Max, seit 1909 im Schreibmaschinenbusiness in London erfolgreich, allein den kleinen Jungen André aufzieht, den Sofia 1909 in Paris zur Welt gebracht hat und der sein Sohn sein könnte. Sofia ist zurück nach Moskau gegangen. Dort besucht Walter Benjamin 1926 ihre elende Gemeinschaftswohnung und berichtet in seinem Moskauer Tagebuch: "In diesen Räumen, welche aussehen wie ein Lazarett nach der letzten Musterung, halten die Menschen das Leben aus, weil sie durch ihre Lebensweise ihnen entfremdet sind."