Feiert ein Kind in Mittelamerika Geburtstag, hängen die Eltern im Wohnzimmer eine Piñata an die Decke: mal einen Delfin, mal eine Disneyfigur aus Pappmaché, immer prall gefüllt mit Süßigkeiten. Mit einem Stock schlagen die Kinder so lange auf die Piñata ein, bis sie platzt. Danach kriechen alle durch den Bonbonregen, und jeder versucht, sich so viel Süßes wie möglich in die Taschen zu stecken.

In Nicaragua verbinden die Menschen mit dem Begriff Piñata allerdings auch ein historisches Ereignis: die persönliche Bereicherung ehemaliger Revolutionäre nach dem Bürgerkrieg in den achtziger Jahren. Als sie das Land neu ordneten, beanspruchten Anführer der Nationalen Sandinistischen Befreiungsfront (FSLN) Besitztümer, Immobilien und Unternehmen des ehemaligen Diktators Anastasio Somoza für sich. Manches verkauften sie weiter. Statt in die Staatskasse wanderte ein Großteil des Geldes auf private Konten.

Auch der ehemalige Revolutionär und heutige Präsident Daniel Ortega, der aus einer armen Familie stammt, wurde in dieser Zeit zum Multimillionär. Für ihn war die "große Piñata" auch danach nicht vorbei. Seit 2007 regiert er das Land. Seitdem hat er zwar in Sozialprogramme für die Armen investiert und Straßen ausgebaut. Seinen Reichtum hat er jedoch ebenfalls weiter vergrößert. Heute gehören ihm ein Großteil der Firmen im Land, private Krankenhäuser, Energiekonzerne, Medien- und Agrarunternehmen. Seine Angehörigen besetzen wichtige Posten in Regierung und Verwaltung.

Die Korruption ist ein wichtiger Grund, warum seit fünf Wochen Hunderttausende Menschen in Nicaragua auf die Straße gehen. Sie werfen der Regierung unter anderem vor, regelmäßig die Benzinpreise zu erhöhen, um dem familieneigenen Mineralölkonzern Profit zu sichern. Eine andere Kritik lautet, der Präsident habe dem Bau eines gigantischen Kanals zugestimmt, von dem vor allem chinesische Investoren profitieren sollen – und Ortega selbst. Viele unterstellten dem Präsidenten sogar, im März einen Großbrand im Naturschutzgebiet bewusst zu spät gelöscht zu haben, um später Geschäfte mit den frei gewordenen Flächen zu machen.

Die Regierung ließ sich von solcher Kritik bislang nicht beirren. Stattdessen schickte sie Polizei und paramilitärische Banden, diese schlugen die Proteste gewaltsam nieder. Mindestens 76 Menschen sind bereits gestorben. Mehr als 850 sollen verletzt worden sein. Die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte, die für vier Tage ins Land durfte und die Zahlen der Opfer erhoben hat, kritisierte die Regierung danach ungewöhnlich scharf und forderte sie auf, die Repression einzustellen. Doch auch das motivierte Ortega und seine Frau, die Vizepräsidentin, nicht zu einer Kursänderung.

Erst vor wenigen Tagen scheiterte ein Dialog, den die katholische Kirche organisiert hatte, nach nur vier Gesprächen. Die Regierung war nicht bereit, auf die Demonstranten zuzugehen.

Mehr als Massendemonstrationen und Kritik von Menschenrechtlern setzt nun allerdings eine andere Taktik die Regierung unter Druck: Straßensperren. Im ganzen Land blockieren Demonstranten wichtige Verkehrsstraßen. Sie errichten Mauern aus Pflastersteinen und lassen höchstens Alte, Kinder und Kranke durch. Der öffentliche Transport und Warenlieferungen kommen dann zeitweise zum Erliegen. An Lebensmittel zu kommen wurde mancherorts schwer. Viele Menschen sind seit fünf Wochen nicht bei der Arbeit gewesen.

Der nicaraguanischen Wirtschaft hätten die Straßensperren auf diese Weise schon jetzt massiv geschadet, so der Chef der nicaraguanischen Zentralbank, Ovidio Reyes. Er spricht von 260 Millionen Dollar Verlust in nur vier Wochen. Außerdem warnt er, die Zahl der Arbeitslosen könne durch die Sperren um rund 60.000 steigen.