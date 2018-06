© Böhlau Verlag

Wer an die wirklich großen Namen der österreichischen Wissenschaft denkt, dem fällt zuerst eine Reihe von Männern ein: Erwin Schrödinger und Karl Popper oder Anton Zeilinger als Zeitgenosse. Die Wissenschaft ist männlich dominiert, der Frauenanteil in der Professorenschaft liegt bei einem Fünftel und steigt nur langsam an. Dass Frauen in der Wissenschaft eine maßgebliche Rolle spielen, das möchte ein neues Lexikon aufzeigen und so die Leistungen der Forscherinnen sichtbar machen: Biografien bedeutender österreichischer Wissenschafterinnen sammelt 300 Lebensgeschichten, die oft von Grenzgängerinnen erzählen zwischen Universität und Schule, zwischen verschiedenen Disziplinen und erstaunlichen Forschungsleistungen, die vielfach in Vergessenheit geraten sind.

Der Band, herausgegeben von Nastasja Stupnicki und Ilse Korotin, Leiterin der Dokumentationsstelle Frauenforschung am Wiener Institut für Wissenschaft und Kunst, schließt an das im Jahr 2002 erschienene Lexikon Wissenschafterinnen in und aus Österreich an. Darin wurden Biografien unter anderem der ersten Generation von Forscherinnen an den Universitäten Wien, Graz und Innsbruck gesammelt – erst 1897 ließen die Universitäten Studentinnen zu.

Nun werden großteils Protagonistinnen der nächsten Generation vorgestellt. Sie mussten nicht mehr um den formalen Zugang zu Universitäten kämpfen, um ihren Platz im Wissenschaftsbetrieb aber sehr wohl. Noch heute müssen Forscherinnen besser sein als ihre männliche Kollegen, um die gleiche wissenschaftliche Anerkennung zu finden.

Es tummeln sich allerhand kuriose Lebensgeschichten auf den fast tausend Seiten. Manche Vita mag vielleicht zu wenig hergeben für einen Filmstoff, doch beeindruckend sind fast alle. Es gibt keinen festen Rahmen, die mehr als 100 Autoren haben ihre Beiträge völlig unterschiedlich verfasst. Manche Geschichten werden ausführlich und anschaulich erzählt, andere zwar umfassend, aber wissenschaftlich-sperrig, und wieder andere sind derart kurz geraten, dass nicht auf den ersten Blick klar wird, warum sie überhaupt aufgenommen wurde.

Manche Namen hat der Laie noch nie gehört. Anneliese Schnell etwa, eine Astronomin, die sich mit veränderlichen Sternen beschäftigte und in den siebziger Jahren als erste Frau in den Vorstand der Astronomischen Gesellschaft gewählt wurde. Andere Forscherinnen sind auch einem größeren Publikum bekannt, wie die Historikerin Hazel Rosenstrauch, die Linguistin Ruth Wodak oder die umstrittene Sozialwissenschafterin Claudia von Werlhof.

Und dann gibt es die Frauen, deren Arbeit zu Unrecht im Schatten geblieben ist. Herta Herzog zum Beispiel, eine Kommunikationswissenschafterin, die mit Paul Felix Lazarsfeld verheiratet war, einem der Autoren der Studie Die Arbeitslosen von Marienthal. Herzog emigrierte in die USA, arbeitete an der Universität Columbia und in Princeton am sogenannten Radioprojekt, an dem auch Theodor W. Adorno mitwirkte. Es sollte das Verhalten von Radiohörern untersucht werden. Herzog war zwar eine der produktivsten Autoren der Gruppe, ihre Bezahlung lag jedoch weit hinter jener der Männer. Während der Projektleiter 100 Dollar pro publizierter Seite erhielt und Adorno immerhin noch 42 Dollar, bekam Herzog magere 1,39 Dollar.

Die Texte erinnern an Frauen, die vielfach das Land verändert haben und deren Namen trotzdem fast niemand mehr kennt. Das Buch ist mehr als ein Beitrag zur feministischen Biografieforschung, es ist ein wichtiger Beitrag zur österreichischen Wissenschaftsgeschichte.

Ilse Korotin, Nastasja Stupnick (Hrsg.): Biografien bedeutender österreichischer Wissenschafterinnen, Böhlau Verlag, Wien 2018; 960 S., 90,– € (E-Book: kostenfrei auf der Homepage des Verlages)