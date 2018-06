Am Tag vor der entscheidenden Abstimmung über den neuen ORF-Chef war das rote Parteiblatt Arbeiter-Zeitung 1978 felsenfest überzeugt: "Gerd Bacher hat keine Chance", verkündeten Riesenlettern auf der Titelseite. Der legendäre Generalintendant, Spitzname "Tiger", war die Nemesis von Bundeskanzler Bruno Kreisky, der erst vier Jahre zuvor ein neues Rundfunkgesetz durchgesetzt hatte, um den "heimatlosen Rechten" (Bacher über Bacher) an der Senderspitze loszuwerden. Doch der ließ sich nicht so leicht abschütteln. Im Kuratorium, wie das Leitungsgremium damals hieß, kam es zur großen Überraschung: Gerd Bacher wurde erneut bestellt, und die Kärntner Tageszeitung bescherte dem Land ein kleines Meisterwerk der Schlagzeilenkunst: "Kreisky in Paris, Bacher im ORF". Noch Jahrzehnte später zierte die gerahmte Titelseite Bachers Wiener Wohnung.

Seit seiner Gründung war der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich ein politisches Schlachtfeld erster Güte. Und niemand verkörpert symptomatischer das Ringen der Parteien um Einfluss und Kontrolle als der Salzburger Journalist, der zweimal aus dem Amt gedrängt wurde und zweimal zurückkehrte.

ORF-Chef Gerd Bacher selbst war das Ergebnis der ersten großen Schlacht um den Sender. Ursprünglich hatten sich die beiden Großparteien ÖVP und SPÖ die Sendeanstalt – so wie fast den gesamten Rest des Landes – paritätisch aufgeteilt. Die Volkspartei kontrollierte das Radio, die Genossen hat im noch jungen Fernsehen das Sagen. In einem Geheimabkommen einigten sich dann 1962 die beiden Regierungsparteien, sämtliche Führungsfunktionen doppelt zu besetzen. Der Kuhhandel wurde dem damaligen Kurier -Chefredakteur Hugo Portisch zugespielt, der empört eine Protestkampagne auslöste, die zwei Jahre später zum ersten Volksbegehren führte: 832.000 Österreicher unterschrieben für einen unabhängigen ORF. Mit dem Versprechen, diesen Wunsch umzusetzen, zog die ÖVP 1966 in den Wahlkampf, errang die absolute Mehrheit, und Kanzler Josef Klaus wählte – auf Empfehlung von Portisch – Bacher zu dem Mann, der einen politisch neutralen Sender aufbauen sollte. Der neue SPÖ-Chef Kreisky empfand den Wechsel hingegen als bürgerliche Machtübernahme und sann auf Revanche.

Noch jede Regierung versuchte nach ihrem Antritt, ihren Einfluss auf die Berichterstattung des ORF auszuweiten – häufig mithilfe brachialer Gesetzesänderungen. Wolfgang Schüssel ließ etwa 2001 die Bestimmungen derart novellieren, dass daraufhin die willfährige niederösterreichische Landesintendantin Monika Lindner und in ihrem Schlepptau der autokratische Chefredakteur Werner Mück im Sender die Kontrolle übernahmen. Als sich fünf Jahre später nach einer flammenden Rede von Moderator Armin Wolf das halbe Haus bereits im Aufruhr befand, gelang es dem grünen Politiker Pius Strobl im Stiftungsrat eine Mehrheit gegen Lindner zu organisieren. Mit der Abwahl seiner Medien-Vasallin dämmerte für Schüssel zugleich das Ende seiner eigenen Regierungszeit herauf.