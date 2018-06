Manche Themen haben ein gewaltiges Skandalpotenzial. Sie sind sofort ein öffentlicher Aufreger, so als würde man ein allgemeines Grillverbot verhängen, die Mineralölsteuer verdoppeln oder die Fußball-WM absagen. Zu diesen Themen gehören auch drohende Porto-Erhöhungen durch die Deutsche Post.

Nach Presseberichten, die von der Post allerdings umgehend als Spekulation zurückgewiesen wurden, sollen die Preise für Standardbriefe vom nächsten Jahr an um zehn auf 80 Cent steigen. Grob gesagt, wären von dieser Preiserhöhung also alle Briefe betroffen, die bis zu zwei Blätter Papier enthalten. Zehn Cent mehr bedeutet einen Preisaufschlag von 14 Prozent auf das aktuelle Porto. Eine Frechheit, über die es sich aufzuregen lohnt (sofern sie denn tatsächlich kommt). Aber nicht aus dem naheliegenden Grund.

Private Brieffreunde sollten sich jedenfalls nicht aufregen. Der klassische Brief ist ohnehin vom Standard-Kommunikationsmedium zum Exoten geworden. Das ist aber nicht schlimm.

Drei von fünf Befragten gaben bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov an, dass sie zumindest gelegentlich persönliche Briefe schreiben. Was umgekehrt bedeutet: Zwei von fünf schreiben überhaupt keine mehr. Der Anteil persönlicher Briefe lag im Jahr 2016 bei rund 3,5 Millionen pro Tag, was grob überschlagen darauf hinausläuft, dass jeder Bundesbürger im Schnitt gut einmal pro Monat einen solchen Brief erhält. Was davon aus dem In- oder Ausland kommt, sei mal beiseitegelassen, denn es geht eigentlich darum: So viel ist das nicht.

YouGov zufolge schreiben die Deutschen vor allem anlässlich von Geburtstagen, Trauerfällen oder zu Feiertagen. Jeder Vierte hat irgendwann auch mal einen Liebesbrief geschrieben, was eine zauberhafte Geste ist. Ein Brief macht eine Botschaft zu etwas Besonderem, veredelt durch die eigene Handschrift und gemacht zum Immer-wieder-Lesen. Wem aber die Liebeserklärung an den angebeteten Traumpartner keine zehn Cent zusätzlich wert ist, dem ist auch nicht zu helfen.

Bedenkenswerter sind da schon jene Einwände, die der Bundesverband Paket und Expresslogistik äußert. Die Organisation, in der Paketdienste wie UPS, Hermes und DPD zusammengeschlossen sind, hat die Spekulation um die Preiserhöhung umgehend genutzt, um ihrerseits einen Brief zu schreiben. Einen offenen Brief allerdings, also portofrei, und so, dass jeder ihn lesen kann.

Adressat ist die Bundesnetzagentur. Das ist die staatliche Stelle, die unter anderem über die Zulässigkeit von Portoerhöhungen entscheiden muss. Das Briefporto der Deutschen Post sei bereits heute zu hoch, beklagten sich die Paketdienste, und steige überdies im Jahrestakt. "Das Briefporto ist in nur vier Jahren von 55 Cent im Jahre 2013 auf 70 Cent im Jahre 2016 und damit um mehr als 27 Prozent gestiegen", schreiben sie. Die damit erzielten Gewinne brächten der Post "ein erhebliches Quersubventionierungspotenzial für den Paketbereich und ermöglichen es ihr, den hohen Marktanteil von über 40 Prozent aggressiv zu behaupten und sich weitgehend unabhängig von ihren Wettbewerbern zu verhalten". Soll heißen: Die Post nutze ihre überragende Stellung im Briefmarkt – ihr Marktanteil beträgt auch mehr als zehn Jahre nach der Liberalisierung noch über 80 Prozent –, um ihre Konkurrenten im Paketgeschäft mit Dumpingpreisen unter Druck setzen zu können.

Es stimmt natürlich, dass die Post als Universalanbieter auch an jenen Orten Briefe abholen und zustellen muss, die für die rund 50 privaten Briefdienste zu unrentabel sind. Die so entstehenden Kosten muss sie irgendwie umlegen dürfen. Dennoch belegen die vielen Berichte der vergangenen Jahre, in denen die katastrophalen Arbeitsbedingungen der Paketboten (nicht nur bei der Post!) beschrieben wurden, dass der wahre Kampf heute nicht mehr mit Briefen zu tun hat, sondern mit Paketen.