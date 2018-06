Der sagenhafte Fall des einst erfolgreichsten Kunstberaters der Republik beschäftigte vor einigen Tagen wieder einmal die Gerichte. Das Landgericht Kleve teilte mit, dass Helge Achenbach, Jahrgang 1952, im Juni freikommen kann. Noch sitzt er als Freigänger nachts hinter Gittern, zwei Drittel seiner Strafe hat er inzwischen abgesessen. Im März 2015 war er vom Landgericht Essen zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte in 19 Fällen unter anderem den inzwischen verstorbenen Aldi-Erben Berthold Albrecht um mehrere Millionen Euro betrogen. Um diese Millionen ging es vorletzte Woche auch im Oberlandesgericht in Düsseldorf, wo der zivile Berufungsprozess um die Schadensersatzforderungen der Albrecht-Erben begonnen hat. Der Richter deutete an, dass Achenbach rund 16 Millionen Euro Schadensersatz zahlen müsse, und fand strenge Worte über den Betrug eines "engsten Männerfreunds". Zwei weitere Zivilprozesse wegen angeblich verdeckter Provisionen an Achenbach und möglicherweise unerlaubter Nachgüsse von Bronzeskulpturen laufen noch.

Schon während der Zeugenvernehmungen im Strafprozess gegen Helge Achenbach zeigten sich die romanhaften Züge dieser Lebensgeschichte, jetzt aber ist seine kriminelle Karriere selbst zu Kunst geworden. Rheingold hatte Achenbach ganz unbescheiden eine von ihm zusammen mit einigen Superreichen initiierte Sammlung genannt, und so lautet nun auch die von dem Künstler Alex Wissel und dem Filmemacher Jan Bonny im Auftrag der Berliner Volksbühne produzierte Filmserie über das Leben dieses rheinischen Aufsteigers. Auf der Internetseite der Volksbühne, im sogenannten Volksbühne Fullscreen, sind bereits einige Folgen zu sehen, jeden Montag kommt eine neue dazu.

Das Geschehen gleicht eher einer lockeren, nicht voll ausgeleuchteten Sprechprobe in irgendeiner Ecke zwischen den Kulissen der Volksbühne, die Schauspieler halten das Drehbuch in den Händen und lesen die Dialoge, sogar die Regieanweisungen ab, die Kameras wackeln, die Zeitebenen auch. Und der Protagonist Helge Achenbach wird mal von Joachim Król gespielt, dann wieder von Bibiana Beglau. Das sind ziemlich viele Verfremdungseffekte auf einmal. Da wünscht man sich zunächst, dass dieser Stoff von einem großen Kino- oder Fernsehregisseur angepackt worden wäre, nicht von Dieter Wedel, aber vielleicht von Dominik Graf oder Maren Ade.

Doch je länger man dem Geschehen folgt, desto treffender wirken manche Szenen, in denen diese typisch rheinischen Männerfreundschaften zwischen Superreichen, Politikern und Künstlern zelebriert werden, in denen die Grenzverläufe der Macht bei Orgien zu Karnevalsmusik nur zeitweise infrage gestellt werden.

"Wir leben in Zeiten des kapitalistischen Realismus", sagt Helge, einen ironisch gemeinten Schlachtruf von Sigmar Polke, Gerhard Richter und anderen aus den sechziger Jahren zitierend. Bei ihm heißt das: Man muss die Künste kommerziell abschöpfen, er will an die großen Honigtöpfe ran. Alles war und ist bei Achenbach immer ein wenig größer angesetzt, und im Hintergrund macht die Bankberaterin wegen fälliger Kredite Druck. Er möchte so viel Geld machen wie die "Fußballfuzzis" mit ihren Transfers, Jogi Löw und Oliver Bierhoff tauchen prompt zum Schulterklopfreigen auf – Achenbach war schließlich einmal der Präsident von Fortuna Düsseldorf, kurz vor seiner Festnahme reiste er 2014 noch nach Brasilien und verschönerte das deutsche Mannschaftsquartier bei der WM mit Kunst.

Besonders gern kumpelt der Bühnen-Achenbach aber mit Gerhard Schröder, auch er ein oft verheirateter Aufsteiger, der nächste Künstler in Helges Fängen, heißt es im Stück. Da dröhnt das bellende Männerlachen besonders laut, da wird zwischendurch die Agenda 2010 entworfen, es geht um die sogenannte Kreativität, den Abbau der sozialen Sicherungssysteme, um die Flexibilisierung der Gesellschaft, darum also, dass in der neuen Welt nach Joseph Beuys jeder Mensch ein Künstler ist – zumindest was die Freiheit von sozialen und arbeitsrechtlichen Sicherheiten angeht.

Auch Beuys taucht auf, sein Geist betritt den Raum, wenn Helge mit Schere und viel Kleister wieder an jenen überhöhten Rechnungen für Berthold Albrecht bastelt, die er als Collagen bezeichnet. Er verdoppele hier die Wirklichkeit, sagt Achenbach. Joachim Król spielt ihn hinreißend, von Geld und Macht berauscht, lässt ihn dann wieder um die Gunst von Künstlern oder Aldi-Erben winseln. Nur zu ungefährlich wirkt dieser Helge – die Opfer Achenbachs müssen diese Serie als Zumutung empfinden. Und immer wieder ruft eine Schauspielerin dazwischen: "Stimmt nicht."

"Kunst ist, was man nicht begreift", sagt Achenbach in Rheingold. In der Realität hat er im Gefängnis längst zu malen begonnen. Er präsentiert die Bilder auf Instagram, es sind mit Acrylfarbe gespachtelte Abstraktionen, Sonnenuntergänge am Meer vielleicht. Die Titel lauten allesamt: Spirit of Freedom.

"Rheingold" wird ausgestrahlt auf www.volksbuehne.berlin.