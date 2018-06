Noch ist unklar, was dieser eine Satz Deutschland kosten wird: "Das ist eine Form von außenpolitischem Abenteurertum, die ein Ende haben muss." So sprach Sigmar Gabriel, zu jener Zeit noch Außenminister, über Saudi-Arabiens Politik im Nahen Osten. Er tat dies im November 2017, neben ihm stand sein libanesischer Amtskollege. Dessen Partei ist mit der Hisbollah-Miliz verbündet, die der Iran unterstützt, der wiederum ein Todfeind der Saudis ist.

Saudi-Arabien zog daraufhin seinen Botschafter aus Berlin ab. Dort dachte man anfangs: Diplomatische Verstimmungen kommen und gehen. Aber nun geht nichts. Vor allem nicht in der Wirtschaft.

In Riad ist es unter Managern ein offenes Geheimnis, dass deutsche Konzerne bei Geschäften und Ausschreibungen unten auf der Liste stehen. Das saudische Gesundheitsministerium soll offenbar keine Aufträge mehr an deutsche Firmen erteilen. Im öffentlichen Nahverkehr stehen angeblich Verträge auf der Kippe. Unternehmen, die früher gut im saudischen Geschäft waren, kommen nicht mehr zum Zuge. Oliver Oehms, Delegierter der deutschen Auslandshandelskammern in Riad, sagt, die Firmen seien "beunruhigt". Ihre Chefs fürchten, außen vor zu bleiben zu einer Zeit, in der Saudi-Arabien unabhängiger vom Öl werden will und Milliarden Dollar in neue Städte und Industrien steckt. Offen dazu äußern möchte sich kein Unternehmensvertreter.

Die Saudis, so sagt ein der Regierung in Riad nahestehender Beobachter in Riad, seien nicht erst seit Gabriels Ausrutscher verstimmt. Die deutsche Rüstungsexportpolitik habe sie schon vorher genervt. Während Berlin Lieferungen des Panzers Leopard 2 an Katar genehmigt habe, werde Saudi-Arabien derlei verwehrt. Dass die SPD im Koalitionsvertrag weitere Beschränkungen durchsetzte, machte es nicht besser.

Die Reparaturmissionen der neuen Bundesregierung laufen ins Leere. Außenminister Heiko Maas sprach auf Gipfeln mit seinem saudischen Kollegen, bisher ohne Erfolg. Versöhnungsbesuche des Staatsministers Niels Annen und des CDU-Außenpolitikers Johann Wadephul kamen nicht zustande, weil Riad entweder kein Visum oder keine Termine gewährte.

Zum wirtschaftlichen kommt aus deutscher Sicht ein noch schlimmerer diplomatischer Verlust. Nach dem Bruch des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA versuchen Berlin und die EU, dieses zu erhalten. Sie wollen zudem einen Krieg zwischen Israel und dem Iran verhindern, zumal Israels Sicherheit "deutsche Staatsräson" (Angela Merkel) ist. Dafür müsste Berlin mit den Saudis, den großen Rivalen des Iran, sprechen. So wie es der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier mit seinen Shuttle-Reisen zwischen Riad und Teheran 2015 und 2016 erfolgreich getan hat. Nun geht das nicht mehr – und die deutsche Nahostpolitik gerät in Schieflage.

Trumps Rachefeldzug gegen den Iran zwingt Berlin und die EU, sich vor Teheran zu stellen. Der Iran aber bleibt jenes Land, dessen maßgebliche politische Kräfte Israel auslöschen wollen. Dagegen hat der ehrgeizige saudische Kronprinz Mohammed bin Salman vor wenigen Wochen erklärt, dass die Israelis ein Recht auf ihr Land hätten – als erster Führer Saudi-Arabiens. Dafür, dass er sein eigenes Land so tiefgreifend verändert, möchte der Kronprinz aber gewürdigt werden. Beschwerden nimmt er indes persönlich. Etwa die Berliner Kritik an seinem autoritären Stil und den saudischen Luftangriffen im Nachbarland Jemen. So besuchte er vor Kurzem London und Paris – aber nicht Berlin.