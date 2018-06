Wie funktioniert ein guter Katastrophenfilm? Er beginnt mit einem Erdbeben und steigert sich dann langsam. Der alte Hollywood-Spruch beschreibt, welche Abenteuer die Schweizer Bankbranche in den vergangenen zehn Jahren erlebt hat. Das Erdbeben war der Zusammenbruch von Lehman Brothers. Dann folgten die UBS-Notrettung, der Steuerstreit mit den USA, mit Deutschland, mit Frankreich, es folgten der Fall Adoboli, der Fall Hottinger, der Fall Hoeneß, es folgte der Libor-Skandal. Ab irgendeinem Punkt fühlte man sich eher wie in einem Tom und Jerry-Trickfilm, in dem der Kater fürchterlich einstecken muss, aber dann, Schnitt, stolziert er wieder um die Ecke, aufgeplustert, grau und bereit zur nächsten Peinlichkeit.

Und heute sitzt ausgerechnet jener Bankchef in Untersuchungshaft, der damals, beim ersten Erdbeben, hervorgetreten war als tadelloser Geldverwalter, mit Biederkeit statt Borderline-Banking: der ehemalige Raiffeisen-CEO Pierin Vincenz.

Nicht ganz unbeschadet, aber doch halbwegs munter haben die Banken Pleiten, Pech und Pannen der vergangenen zehn Jahre überstanden. Zwar sank die Zahl der Institute von 330 im Jahr 2007 auf heute 260, die Zahl der Bankjobs von 136.000 auf 120.000 und die Gesamtgewinne von 9,7 Milliarden auf 7,9 Milliarden Franken (im Geschäftsjahr 2016). All das deutet auf ruppige Erschütterungen hin. Aber eine von Erdbebenschaden gezeichnete Branche sähe anders aus. Dabei hat die Schweizer Finanzbranche ein Stück ihrer Raison d’Être verloren: das Bankgeheimnis. Und dabei hatten die Schweizer Banker das ramponiert, was sie selber gern ihr wichtigstes Asset nennen: die Vertrauenswürdigkeit.

Ohne Nimbus, ohne Geheimnis: Die Zukunft des Schweizer Bankenplatzes schien klar. Er würde auf Normalmaß verkleinert, er würde zum bloßen Dienstleister der Wirtschaft, ähnlich bedeutsam wie die Finanzbranche in den Niederlanden oder in Schweden. Dort teilen sich 50 bis 100 Banken das Kreditgeschäft, und der Beitrag des Geldsektors zum Reichtum des Landes macht fünf bis sieben Prozent aus. "Ohne Unterscheidung zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug könnte der Finanzplatz auf fast die Hälfte seiner heutigen Größe schrumpfen", prophezeite Ivan Pictet, ein Genfer Bankier, im Februar 2009.

Pictet lag falsch. Laut der jüngsten greifbaren Statistik verwaltet die Schweiz 3.200 Milliarden Franken an ausländischen Vermögen. Das sind über 100 Milliarden mehr als im Vorbebenjahr 2007. Als Sparkasse der Welt ist das Land also weiterhin groß und rund, ein Viertel der grenzüberschreitend angelegten Gelder liegt hier.

Offenbar ging man von einem Trugbild aus. Das Bankgeheimnis wurde dramatisch überschätzt: von den Bankern, die es sich in seinem Schatten bequem machten; von den Politikern, die hier nationale Interessen vermuteten; überhaupt von vielen Menschen, die darin eine wichtige Quelle des Wohlstands sahen. Nun aber wurde es mit neuen Staatsverträgen hastig begraben – und nicht nur das: In welchem Land stahlen mehrere Bankangestellte die Kundendaten, um sie zu verramschen? Welcher Staat lieferte Tausende ausländische Kunden den Steuerfahndern aus, nachdem seine Banker denselben Kunden jahrzehntelang Schutz versprochen hatten? Und wo stürzte der Notenbankpräsident, weil seine privaten Kontobewegungen verraten worden waren? In der Schweiz.

Damit erhält einer der heftigsten Bankenkritiker von damals im Nachhinein noch mehr recht: Nicolas G. Hayek. Er war es, der am Schluss seines Lebens eine breite politische Allianz zu schmieden versuchte, um die Geschäfte der Schweizer Banken stärker zu regulieren. Ich traf ihn damals, mitten in den Turbulenzen, zu einem großen Gespräch. Es war der Sommer 2009, die Großbanken taumelten immer noch. Hayek war wütend. Der Meister der Swiss Watch fühlte sich persönlich brüskiert von Finanzproduktdealern, die windige Wall-Street-Tricks einsetzten, aber dabei die Schweizer Werte, die Schweizer Qualität und das Schweizer Bankgeheimnis priesen. "Man kann in Gottes Namen nicht unser Ansehen als Referenz dazu verwenden, um manchen Leuten bei der Steuerhinterziehung zu helfen", sagte Hayek. "Viele Bankchefs haben die Schweiz missbraucht, und unsere Regierung hat es nicht verhindert."

Was ist denn das größte Kapital der helvetischen Finanzbranche?, fragte ich ihn. Hayeks Antwort klang platt: Stabilität, Rechtsstaat, Neutralität, innerer Friede. "Hier bestimmt nicht eines schönen Tages ein Diktator. Die Schweiz führt auch keine Kriege", sagte er. "Würde ich in irgendeinem unstabilen, undemokratischen Staat wohnen, so würde ich mein Geld auch vorsorglich in die Schweiz bringen."

Auch deshalb waren die vergangenen Jahre nicht so schlecht für die Schweizer Banken. Spielt die Welt verrückt, profitieren sie. Nur in einer Frage mussten sie sich dem Zeitgeist beugen: Ein sicherer Hafen kann nicht gleichzeitig ein Schwarzgeld-Piratennest sein.