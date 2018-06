Manchmal verstecken sich auf den hinteren Zeitungsseiten, bei den Leserbriefen, die interessantesten Informationen. Am 12. Mai erschien ein Leserbrief in der Sächsischen Zeitung. Ein Herr schreibt: Er versichere, "dass ich mich für meine Kolleginnen und Kollegen in Görlitz und für die ganze Region freue, dass es uns gelungen ist, doch noch eine Perspektive für unser Werk aufzeigen zu können".

Der Herr, der Autor dieses Leserbriefs, ist kein Geringerer als Joe Kaeser, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG. So wichtig ist es ihm, sein Umdenken zu verkündigen, dass er sich persönlich an die Menschen in Görlitz wendet: Euer Werk wird doch nicht dichtgemacht, auch wenn wir eigentlich etwas anderes geplant hatten! Auch der Verkauf des Siemens-Werks in Erfurt und die Schließung des Leipziger Standorts ist vorerst auf Eis gelegt.

Diese Entscheidung ist ziemlich einmalig. Und sie ist, man kann es nicht anders sagen, eine Folge massiver ostdeutscher Proteste in den vergangenen Monaten. Ein Weltkonzern ist eingeknickt, angesichts der Wut und der Enttäuschung Zehntausender in einer ohnehin schon gebeutelten Region? Offenbar. Denn was hatte sich in Görlitz der Zorn geballt, als Siemens im November verkündete, sich von seinem Turbinengeschäft trennen zu wollen und das Görlitzer Werk gänzlich dichtzumachen.

Stattdessen erklärte Siemens, vor allem Werke im Westen erhalten zu wollen.

Hat ein Konzern wie Siemens nicht eine staatspolitische Verantwortung?, fragten viele Menschen. Muss denn so ein Standort ausgerechnet dort dichtgemacht werden, wo die AfD stark ist, wo sie bei der Bundestagswahl sogar das Direktmandat errang, wo es kaum andere große Arbeitgeber gibt? Wie kann man nur im Land der Wut noch Arbeitsplätze abbauen?

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der aus Görlitz stammt, fuhr nach München, in die Siemens-Zentrale, und erzählte dort genau das. Das Bundeskanzleramt schaltete sich ein. Hunderte Siemens-Mitarbeiter in Görlitz stellten sich ihrem Konzern entgegen, neben Tausenden anderen Bewohnern der Stadt, mit Trillerpfeifen und Sprechchören. Bis Siemens einknickte.

Weshalb sich nun die Frage stellt: Hat in Görlitz etwa die Wut gewonnen – oder war es doch die Vernunft?

Es gibt darauf, so viel kann man sagen, nicht eine Antwort, sondern zwei. Eine offizielle – und eine ehrliche.

Mitarbeiter im Siemens-Werk in Görlitz © Jürgen Lösel/picture alliance/dpa

Beginnen wir mit der offiziellen Antwort, sie ist schneller erzählt, sie kommt aus dem Siemens-Konzern und lautet: Selbstverständlich habe die Vernunft gewonnen! Auch Joe Kaeser hat sich größte Mühe gegeben zu erklären, dass nicht "Krawall oder Druck ausschlaggebend" gewesen seien – so schreibt er es in seinem Leserbrief in der Sächsischen Zeitung. Sondern vielmehr "der loyale Dialog der Mitarbeiter".

Die ehrliche Antwort jedoch kommt der Wahrheit näher. Spricht man mit Politikern, die an den Verhandlungen mit Siemens in den zurückliegenden Wochen beteiligt waren; spricht man mit Mitarbeitern, Gewerkschaftsvertretern, Betriebsräten und Wirtschaftsfachleuten, dann erfährt man, dass in Görlitz zum allerersten Mal die Wut der Leute in eine politische Wucht verwandelt wurde. Und die Angst vor der AfD als Druckmittel eingesetzt wurde, für eine ganze Region. Beobachten ließ sich, wenn man so will, ein Arbeitskampf mit den Methoden des Westens und den Argumenten des Ostens. Ein Arbeitskampf auch, der neue Helden hervorgebracht hat, einer davon heißt Jan Otto.

Sogar der Bundespräsident und das Kanzleramt informierten sich über Görlitz

Otto ist 37 Jahre alt und gilt innerhalb der IG Metall, deren Geschäftsstelle in Ostsachsen er leitet, als Talent. Ist er stolz? "Eine Werkschließung verhindert man nicht alle Tage", sagt er. "Natürlich bin ich stolz." Dass Otto sich Gehör verschaffen konnte – nicht nur bei der Belegschaft, sondern auch bei den Siemens-Verantwortlichen –, hat vor allem etwas damit zu tun, dass er sich als eine Art redlichen Moderator der Wut inszenierte. "Ich komme auch aus dem Osten", erzählt er, "bin in Berlin-Köpenick geboren, und es hat mich immer angekotzt, dass die Leute nach der Wende aufgehört haben zu kämpfen." Statt die Wut zu verteufeln, die sich in Görlitz zusammengebraut hatte, versuchte Otto, aus ihr einen "intelligenten Protest" zu formen, so nennt er das. Drei Phasen hatte dieser Protest.

Phase eins bedeutete: Lärm, eine erste Empörung schüren. Bei einer Demonstration in Berlin, zu der Siemens-Mitarbeiter aus ganz Deutschland anreisten, trommelten und pfiffen die Görlitzer so laut, dass hinterher alle über sie sprachen. Derweil gab der Oberbürgermeister ein Interview nach dem nächsten, ließ Görlitz wie das Hauptopfer der Siemens-Umstrukturierungen aussehen.