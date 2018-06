Widerstrebend fügte sich die 18-Jährige der Staatsräson. Ihr Vater verheiratete sie ausgerechnet mit seinem übermächtigen Gegner, der ihn schon viermal besiegt hatte. Von der Ehe erhoffte er sich friedliche Beziehungen. Sie hatte als Kind eine Puppe nach ihrem ungewollten Bräutigam benannt, an der sie ihren Zorn ausgelassen hatte. Ihr Ehemann wünschte sich von ihr den Kindersegen, der in seiner ersten Ehe ausgeblieben war, und nicht zuletzt die Anerkennung seines Ranges. Entgegen den trübseligen Erwartungen der frisch Angetrauten erwies er sich als aufmerksam und zärtlich. Das Volk in ihrer neuen Heimat begegnete ihr dagegen mit Skepsis, die wenigen Sympathien schwanden dahin, als sie von ihrem Mann beauftragt wurde, immer jüngere Soldaten für einen katastrophalen Feldzug auszuheben.



Auch die Hofgesellschaft zeigte sich nicht angetan von ihren oft herrischen Auftritten. Die Geburt des Thronfolgers änderte kaum etwas an der Abneigung ihr gegenüber. Doch als der Stern ihres Mannes sank, hielt sie treu zu ihm. Nach seiner Abdankung wäre sie mit ihm ins Exil gegangen, hätte nicht ein einflussreicher Minister am Hof ihres Vaters dies verhindert. Als Sitz wurde ihr ein zusammengestücktes Herzogtum zugewiesen. Zuerst einsam und unsicher, ging sie ein Verhältnis mit ihrem Oberstallmeister ein und heiratete ihn schließlich. Mit ihm und später ihrem dritten Mann sanierte sie die Bilanzen ihres Landes, förderte die Bautätigkeit und ließ in ihrer Hauptstadt ein prächtiges Opernhaus errichten. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 22:



Roberto Baggio, geb. 1967, schoss von 1982 bis 2004 mehr als 300 Tore und zählt zu Italiens Fußball-Legenden. Bei der WM 1994 wurde er zum tragischen Helden, als er, nachdem er Italien mit fünf Treffern ins Finale gebracht hatte, den letzten Elfmeter verschoss. 2010 verlieh man ihm in Hiroshima den World Peace Award.