Wladimir Kramnik (Russland) wurde Weltmeister, als er 2000 in London seinen Landsmann Garri Kasparow bezwang. Ohne eine einzige Niederlage. Ein ums andere Mal versuchte dieser verzweifelt, Kramniks "Berliner Mauer" (der Name dieser Variante in der Spanischen Eröffnung) zu überwinden – vergeblich. Und nun spielte er beim Kandidatenturnier in Berlin, wo der Herausforderer für Weltmeister Magnus Carlsen ermittelt wurde. Mit 42 der älteste der acht Kandidaten.

Trotzdem waren er und der mit 35 Jahren Zweitälteste, Lewon Aronjan (Armenien), die Favoriten. Beide mit Berliner Vergangenheit – Kramnik spielte einst für einen Berliner Verein, Aronjan lebte gar etliche Jahre dort. Prompt tischt Kramnik in ihrer ersten Partie die Berliner Mauer auf. Nach einer bahnbrechenden Eröffnungsneuerung kommt seine "Mauer" unaufhaltsam ins Rollen, er gewinnt im Mattangriff und setzt sich an die Spitze des Feldes. Der früher so Bedächtige spielt in jeder Partie wild, manchmal zu wild. "Wie ein betrunkener Maschinengewehrschütze", sagte einst Boris Spasski über einen englischen Großmeister. Der ebenso gut den Gegner wie sich selbst über den Haufen schießen kann. Treffend beschreibt sein langjähriger Manager Carsten Hensel in der Biografie Wladimir Kramnik: Aus dem Leben eines Schachgenies diesen Stilwandel. Schließlich die zweite, "vogelwilde" Partie gegen Aronjan.

Mit welch herrlicher Kombination konnte Kramnik als Weißer augenblicklich gewinnen?

Lösung aus Nr. 22:

Mit welcher Kombination, statt des gespielten 1.Te5? Le8!, hätte Weiß gewinnen können? Nach 1.Sf8+ Kg8 2.h6! (droht furchtbar 3.Lxg7) Kxf8 3.h7 Sxe6+ 4.Kg3 ist die Geburt einer neuen Dame nicht mehr zu vereiteln: 4...Sxg5 5.h8D+ mit Gewinn