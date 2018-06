Nur noch fünf Wochen bis zum ZEIT-Scrabble-Sommer 2018! In Einstimmung auf das große Simultanturnier für alle Leserinnen und Leser ist auch die heutige Spielsituation einer realen Partie entnommen. Für diejenigen unter Ihnen, die noch nicht so vertraut sind mit der Scrabbelei, haben wir ein paar nützliche Tricks zusammengestellt.



So empfiehlt es sich stets, die Buchstaben auf dem Bänkchen umzusortieren. Als hilfreich erweist sich in der Regel, die üblichen Vorsilben nach links und die verbreiteten Endungen nach rechts zu legen. In der hier abgebildeten Grafik springen beispielsweise AUS und AUF als Präfixe ins Auge. Ferner muss das Brett auf etwaige Anlegemöglichkeiten hin untersucht werden. Da bieten sich das T auf 5K sowie das N auf 8H an – und selbstverständlich der JET auf J7–J9, der sich mit dem S verlängern lässt. Ob ein heißer Tipp hinsichtlich des optimalen Zuges dabei war? Denkbar. Das Wort mit der Toppunktzahl ist jedenfalls mit einem Wert in den mittleren 70ern dotiert.



Lösung aus Nr. 22:



23 Punkte brachte der Zug GELDER auf 13I–13N. Vier Augen mehr ließen sich an derselben Stelle mit FELDER erzielen

Es gelten nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 27. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Die Regeln finden Sie im Internet unter www.scrabble-info.de