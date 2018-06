Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Den Sozialdemokraten tut die Oppositionsbank richtig gut. Gestärkt an Haupt und Gliedern haben sie jetzt sogar ein neues Programm fertiggestellt. Damit wolle man nun "neue Antworten" geben. Die Eckpunkte klingen in der Tat sensationell. Die Roten planen etwa, die "Klassengegensätze zu überwinden und den Ertrag der gesellschaftlichen Arbeit gerecht zu verteilen". Solch überraschende Signale hat man hierzulande noch nie gehört. Zudem begreifen sie sich "als Partei des Fortschritts und der Veränderung". Das ist korrekt, zumal sich die Partei in der Vergangenheit von den eigenen Prinzipien ziemlich weit fortgeschritten hatte. Wirklich neu klingt das Bekenntnis zur Integration bei anhaltender Zuwanderung. Diese späte Einsicht wirkt insofern ein wenig herzig, als ebendieses Versäumnis die derzeitigen Machtverhältnisse erst ermöglicht hat. Zusätzlich soll nicht nur die bisherige Klientelpolitik betrieben werden. Besondere Zuwendung wird künftig auch sogenannten Crowdworkern zuteil. Das sind jene digitalen Tagelöhner, die für einen Job im politischen Zukunftslabor vom virtuellen Arbeitsstrich wegengagiert werden. Beim Lesen des Programms hat man den Eindruck eines Gegengeschäfts. Man wird den Verdacht nicht los, dass es ein bunter Haufen ebensolcher Crowdworker war, der dieses Manifest zusammengestoppelt hat. "Das Herz der Sozialdemokratie schlägt nicht am Ballhausplatz, sondern an den Ziegelteichen am Wienerberg", heißt es dort an einer zentralen Stelle. Nun ist aber der Ballhausplatz der Arbeitsplatz des Kanzlers und nicht jener des Ex-Kanzlers. Ist man bei der SPÖ im Geiste gar immer noch Kanzler? Das würde, trotz neuem Programm, Entscheidendes erklären. Warum sie keine brauchbare Opposition macht.