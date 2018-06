Unsere Stadt verändert sich mit enormer Geschwindigkeit. Sie wird umgebaut, abgerissen, nachverdichtet, erweitert. Sie formt sich an der einen Stelle neu und versucht an einer anderen ihr Gesicht zu behalten. Fast überall kann man sehen, wie die wirtschaftliche, soziale, ökologische und kulturelle Qualität zunimmt. Die steigende Attraktivität führt dazu, dass die Stadt wächst. Nimmt man die Bevölkerungsprognosen ernst, und das sollte man tun, dann müssen wir uns in den kommenden Jahren sehr anstrengen, um dem Wachstum den notwendigen Raum zu geben. Darauf ist die Stadt eingestellt, hat dafür – viel früher übrigens als viele andere Großstädte – die Weichen gestellt. Die bisherigen Ergebnisse müssen einen internationalen Vergleich nicht scheuen. Man kann Hamburg betrachten wie ein Lexikon der Stadt- und Ingenieurbaukultur, und man entdeckt, dass zu allen Zeiten überzeugende und sehr spezifische Beiträge für das Stadtwachstum gefunden wurden.

Und dennoch: Die Herausforderungen sind heute und in absehbarer Zeit so groß, dass es absolut zwingend ist, über die Stadt als Ganzes, als bauliches und gesellschaftliches Konstrukt, intensiv und grundsätzlich nachzudenken. Wir brauchen Ideen für den Klimawandel, dafür, dass die Stadt bezahlbar bleibt, dass man sich in ihr gut fortbewegen, in ihr gut wohnen kann, dass die unterschiedlichsten Lebensvorstellungen hier ein Zuhause finden. Das ist die große Aufgabe: nicht nur an wenigen Stellen Herausragendes entstehen zu lassen, sondern den Alltagsaufgaben überall mit Sorgfalt und Anspruch zu begegnen.

Das Wachstum betrifft ganz Hamburg, oder anders formuliert: Wenn wir das Wachstum in die richtigen Räume lenken, kann die ganze Stadt von dieser Dynamik profitieren. Viele der Brachen im Inneren sind bereits beplant, bebaut, bewohnt. Nach rund 30 Jahren des Um- und Weiterbaus der bestehenden Stadt werden wir uns daher in den kommenden Jahren wieder stärker mit den Rändern befassen.

Jetzt geht es darum, neue Stadtteile wie zum Beispiel Oberbillwerder in Bergedorf zu entwickeln. Das ist eine Aufgabe, die unter einem Generalverdacht steht: dass sich Fehler wiederholen könnten. Niemand will heute noch die Großsiedlungen der sechziger und siebziger Jahre errichten. Dennoch kämpfen wir gegen Bilder und Vorstellungen an, die in der mentalen Topografie der Bürger verankert sind, wenn wir über preiswertes, schnelles und dichtes Bauen reden. Unsere Versprechungen, dass wir das jetzt besser können als vor 50 Jahren, glaubt man uns noch nicht. Am Beispiel Oberbillwerder wollen wir zeigen, dass es anders geht. Der kürzlich vorgestellte Siegerentwurf für den neuen Stadtteil lässt hoffen, dass uns das auch gelingen wird – nämlich urbane, lebendige und gut gemischte Quartiere, die Wohnen und Arbeiten miteinander verbinden, zu gestalten.

Zu diesen Sorgen, dass sich städtebauliche Fehler wiederholen könnten, kommen Debatten, die sich mit den vermeintlichen Grenzen des Wachstums befassen. Ich bin für eine ernsthafte Beteiligung aller an der Entwicklung der Stadt interessierten Bürgerinnen und Bürger, Interessengruppen, Vertreter und Verbände über das gesetzlich vorgeschriebene Mindestmaß hinaus. Wir müssen eine breite Öffentlichkeit beim notwendigen Um- und Weiterbau der Stadt mitnehmen, die Relevanz erklären, die Komplexität in transparenten Verfahren handhabbar machen.

In öffentlichen Ideenwerkstätten, Expertenworkshops sowie in Präsentationen vor Jurysitzungen können fachliche Kompetenz und das lokale Wissen der Bürgerinnen und Bürger zusammengebracht werden.

Ich habe aber nur sehr bedingt Verständnis für Partikularinteressen, die unter dem Deckmantel des Allgemeinwohls den eigenen Vorteil durchsetzen wollen. Es mag sein, dass die feinen weißen Sandstrände der Wohlstands- und Wohlfühlinseln in unseren Städten etwas kleiner zu werden scheinen und dass das von vielen als bedrohlich wahrgenommen wird. Ich glaube aber, dass die Veränderungen, die nun anstehen, so groß sind, dass wir alle unsere Haltungen und Positionen immer wieder infrage stellen sollten.

Wir bauen nun auf schwierigem Gelände, am Wasser, auf Altlasten, dort, wo es laut ist.

Ausgefallen: Wohnen in Modulen, auf der IBA getestet © Ohde/Bildagentur-online

Wie die neuen Stadtquartiere aussehen, wie man dort die allseits gewünschte Vielfältigkeit erzeugen kann, wie man dort stadträumliche, freiräumliche und architektonische Qualitäten entwickeln kann, und das alles am besten im Zeitraffer – dafür haben wir keine fertigen Antworten.