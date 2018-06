Michael Allmaier ist Redakteur der ZEIT und schreibt jede Woche über ein Restaurant der Stadt © Kathrin Spirk für DIE ZEIT

Sie haben sogar eine Spargelkarte: weißer Spargel, grüner Spargel, alles in allem neun Posten. Gewiss, das passt in die Jahreszeit, aber doch nicht unbedingt in ein chinesisches Restaurant. Die Kellnerin erklärt es so: "Die Deutschen mögen den Spargel."

Interessant am Suzy Wong ist schon der Name. 1986, als die Chinesen in Hamburg noch Mandarin oder Goldener Tempel hießen, benannte der aus Hongkong stammende Besitzer sein Pöseldorfer Lokal nach einer Romanfigur, und obendrein einer kontroversen. Bei den Sinologen steht das Suzy-Wong-Syndrom für den rassistischen westlichen Blick auf die asiatische Frau: geheimnisvoll und verführerisch, aber letztlich doch unterwürfig und gut im Haushalt einzusetzen.

Tatsächlich ist das Suzy Wong ein Restaurant, das Welten verbindet – in der chinesischen Community für seine Fischkopfsuppe beliebt, für den deutschen Geschmack aber zugänglicher als viele der anderen "authentischen" Chinesen. Der Zugang erfolgt über die Kneipe Bierkrug. Außentreppe hoch, und man findet sich wieder in einem kleinen Pavillon mit viel Licht und frischen Blumen.

Die Karte erspart dem Kunden zwar nicht die übliche Nummernrevue, doch immerhin sind die paar Dutzend Spezialitäten herausgehoben. Auch hilft das Personal bei der Auswahl, beinahe zu engagiert. Bis zum dritten "Sehr schön, super!" glaubt man noch an seine glückliche Hand bei der Auswahl, dann stellen sich Zweifel ein.

Die kalten Vorspeisen zumindest sind nur mittelsuper: zuckrig marinierte Gurkenstücke, handelsübliche fermentierte Eier, Huhn, das nur von ferne nach Koriander und gemörsertem Bergpfeffer schmeckt. Mehr Spaß machen die Dim Sum, vor allem die Xiao Long Bao, deren Schweinehackfüllung so viel Saft abgibt, dass man sie im festen Teigmantel fast austernartig schlürfen kann.

Beim Hauptgang wird es im Suzy Wong so fremd, wie man sich traut. Mögen andere herausfinden, was es mit der "vegetarischen Gans" oder dem "Wolfsbarsch in Eichhörnchenform" auf sich hat – für heute tut es die gebratene Ente, eingelegt in Hirseschnaps. Das Fleisch ist kross wie Zwieback, ein spannender Kontrast zur honigzähen Sauce, deren Sternanisaromen dank Pfeffer und reichlich Knoblauch nicht ins Weihnachtliche kippen.

Noch besser, noch ungewohnter schmeckt der magere Schweinebauch, der eine halbe Stunde lang vorbereitet werden muss. Wirklich mager ist er nicht – "für Chinesen schon", sagt die Kellnerin, "ist extra eingekauft". Nie würde ein chinesischer Koch das Fett wegschneiden. Darum geht es ja gerade beim Bauchfleisch: den Wechsel von weichen und festen Schichten, von Weiß und Rot.

Flaggenkennern würde man es so erklären: Normaler Bauch ist Österreich, der magere eher Lettland. Das erfährt man aber nur, wenn man die Schmorsauce wegkratzt, was ein Jammer wäre. Denn sie sieht zwar aus wie die auf der Ente, doch der Geschmack ist ganz anders. Getrocknete Senfkohlblätter steuern eine leichte Krautigkeit bei. Passt gut zum "Abwasser", das die andere Kellnerin vorhin auf den Tisch gestellt hat. War das Mühe mit dem Wort "Alsterwasser" oder chinesischer Humor? Das bleibt wie so vieles hier einen schönen Hauch rätselhaft.

Den Spargel übrigens garen sie hier besser als in manchem deutschen Lokal. Aber muss das wirklich sein: thailändische Kokosmilch dazu oder sogar deutsche Rahmsauce? "Die Deutschen mögen Sauce", sagt höflich die Kellnerin. Vielleicht gibt es ja auch ein kulinarisches Suzy-Wong-Syndrom: Wir mögen es exotisch. Angepasst aber noch mehr.