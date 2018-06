Auf meinem Posten will ich stehen, auf die Befestigung mich stellen, und ich will Ausschau halten, um zu sehen, was er zu mir reden wird." So steht es beim Propheten Habakuk im Alten Testament. Und auch sein Kollege vom Fach, Jesaja, sah sich als Turmwächter, der vor allen anderen die Zeichen Gottes vernimmt. So ein Türmer-Job hat jedoch auch seine profanen Seiten. Der Türmer läutet nicht nur zu den Gottesdiensten die Glocken, er vermeldet auch herannahendes Unwetter oder feindliche Heere. Auch Dachstuhlbrände lassen sich von oben leichter ausmachen. In Zeiten von Wettersatelliten und Hightech-Feuerwehren sind Nachtwächter und Türmer eher etwas für Touristen, denkt man. Aber nicht in Münster.

In der Stadt des diesjährigen Katholikentages ist die Stelle des Türmers in der Lambertikirche seit 1383 ununterbrochen besetzt, früher stets von Männern, seit vier Jahren von einer Frau. Martje Saljé ist 37 Jahre alt, stammt aus Bremen und hat die Welt gesehen, bevor sie diesen "Spitzenposten" 75 Meter über dem Kopfsteinpflaster des Prinzipalmarktes in Münster annahm. Sie hat in Norwegen gelebt, ist mit einer Band durch die Lande gezogen und sagt, dass sie nun ihren Platz gefunden habe. Ein Traumjob, den sie bis zur Rente machen möchte. Ein halbes Dutzend gibt es davon noch in Deutschland, drei davon werden von Frauen besetzt.

In der Abenddämmerung steigt die rotblonde Frau die 300 Stufen hoch, vorbei an den grausigen drei Eisenkäfigen, in denen die Leichen der aufständischen Wiedertäufer im 16. Jahrhundert zur Abschreckung ausgestellt wurden. In ihrem Dienstzimmer greift sie zum Telefon und meldet ihren Arbeitsantritt bei der Feuerwache. Dann legt sie sich das blaue Cape um, holt das kupferne Horn von der Wand und tritt auf den schmalen Turmumgang hinaus.

Um 21 Uhr, wenn die ohrenbetäubenden neun Schläge der Glocken der Lambertikirche verhallen, bläst Martje Saljé dreimal in ihr Horn: Richtung Süden, dann dreimal gegen Westen und schließlich gen Norden. Der Osten wird nicht beschallt. Denn in dieser Himmelsrichtung lagen traditionsgemäß die Friedhöfe. Die Toten sollten erst am Jüngsten Tag durch die Trompeten des Engels geweckt werden und nicht bereits jetzt schon von Türmerinnen wie Martje Saljé.

Um Mitternacht wiederholt sich noch einmal dasselbe Ritual. In der Zwischenzeit schreibt die Türmerin Gedichte oder betreibt ihren Blog. Die Historikerin lässt auch das Musizieren nicht sein, das Horn auf dem Turm wäre ihr dann musikalisch doch zu eintönig. Sie singt Chansons von Edith Piaf mit einem Pianisten oder hält Vorträge über die Geschichte des Türmerei. In den Kneipen greift sie schon mal zur Gitarre und trägt historische Lieder vor. Die Leute wollen dann meist auch Georg Thurmairs "Türmers Nachtgesang" hören: "Ich hab die Welt verlassen und stehe auf dem Turm, ich kann die Sterne fassen und sprechen mit dem Sturm. Ich banne die Gespenster und lebe fern vom Spott, der Wind pocht an mein Fenster und spricht vom lieben Gott."

