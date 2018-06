US-Präsident Donald Trump hat Sanktionen angedroht für europäische Firmen, die Geschäfte mit dem Iran machen. Sanktionen sollen aber auch jene Unternehmen treffen, die sich am Bau der Nord-Stream-2-Erdgaspipeline von Russland nach Deutschland beteiligen, drohte Mitte Mai eine US-Diplomatin. Solche Strafen würde die EU gerne verhindern. Doch mehr als symbolische Maßnahmen sind nicht drin. Ein Grund dafür ist die Macht des US-Dollars.

Um mit dem Iran im Geschäft zu bleiben und so das Nuklearabkommen zu retten, hoffen EU-Politiker, dass Teheran unabhängig von den USA weiterhin Öl und Gas exportieren kann. Ohne Dollars ist das jedoch schwierig. Zwar können Unternehmen und Regierungen außerhalb der USA beschließen, iranisches Öl in Euro statt in Dollar abzurechnen. Aber es dürfte schwierig sein, dafür eine Bank zu finden. Denn Institute, die so große internationale Transaktionen organisieren können, haben meist auch Verbindungen zu US-Banken und werden sich hüten, auf diese Weise indirekt Sanktionen zu brechen.

Europäische Banken, die in der Vergangenheit versucht haben, die Auflagen zu umgehen, kam das teuer zu stehen. Die Commerzbank hatte trotz US-Sanktionen Transaktionen für Kunden im Iran und im Sudan übernommen und zahlte dafür im Jahr 2015 in den USA ein Bußgeld in Höhe von 1,45 Milliarden Dollar. Die französische BNP Paribas musste 2014 in einem anderen Fall rund neun Milliarden Dollar Strafe zahlen. Richard Bove, Bankenanalyst beim Vermögensverwalter Hilton Capital Management, sagt über die Dominanz des Dollar im Finanzsystem: "Das ist die eigentliche Waffe für Trump, weil es kaum möglich ist, Banken zu finden, die keinen Berührungspunkt mit dem US-Finanzsystem haben."

Gegner der USA haben immer mal wieder versucht, sich im Ölgeschäft von der Leitwährung zu lösen. Libyens Diktator Muammar al-Gaddafi forderte einen Gold-Dinar als Abrechnungseinheit für die Opec, die Organisation erdölexportierender Länder. Iraks Diktator Saddam Hussein verbot, irakisches Öl in Dollar abzurechnen. Auch Russland und Venezuela wären den sogenannten Petrodollar – angelehnt an den englischen Begriff petroleum – gerne los.

Phillip Streible vom Handelshaus RJO, der seit über einem Jahrzehnt Rohstoffhändler in New York ist, hält die Wahrscheinlichkeit für einen Machtverlust des Dollar jedoch für gering. Schließlich seien die USA mit 19 Millionen Barrel pro Tag der größte Konsument von Öl. Die größte Volkswirtschaft der Welt kann allein durch ihre Nachfragemacht eine Abrechnung in der eigenen Währung verlangen. Zudem exportieren die USA in jüngster Zeit selbst wieder Öl. So sorgten Nachfrage und Angebot dafür, dass der Petrodollar so schnell nicht angreifbar sei, sagt Streible.

Der aus Streibles Sicht einzig denkbare Herausforderer ist China. Im vergangenen Jahr hat das Land die USA als größter Ölimporteur überholt. Es verfolgt seit Jahren das Ziel, den Renminbi als internationale Transaktionswährung zu etablieren. Im März dieses Jahres gab die Shanghai International Energy Exchange sogar Öl-Terminkontrakte in Renminbi aus. Produzenten und Abnehmer können sich mit ihnen gegen schwankende Preise absichern.

Doch um die Macht des Dollar zu brechen, müsste China weit mehr tun, sagt Samantha Gross, Expertin für Energie und Klima bei der Washingtoner Denkfabrik Brookings Institution. Es müsste sein Finanzsystem transparenter machen, den Kapitalmarkt für Ausländer öffnen. Denn nur dann seien diese bereit, Renminbi zu halten.

Bis in die sechziger Jahre versprachen die USA, Dollar gegen Gold zu tauschen, sodass sich andere Währungen an ihm orientierten. Nach dem Zusammenbruch dieses Systems fädelte Washington ein Abkommen mit Saudi-Arabien ein: Die USA würden dem Königreich das Öl abkaufen und gleichzeitig Rüstungsgüter liefern. Im Gegenzug verpflichteten sich die Saudis, ihr Öl nur in der US-Währung abzugeben. Zudem würden sie die Dollars in US-Wertpapiere und -Unternehmen investieren. Mitte der siebziger Jahre hatten sich alle Opec-Länder diesem Arrangement angeschlossen. Das führte dazu, dass auch importierende Länder eine Dollar-Reserve anlegen mussten, um Öl bezahlen zu können. Auch andere Rohstoffe wurden bald in Dollar gehandelt.

Die Stellung des Dollar basiert aber nicht nur auf dem Rohstoffhandel. US-Staatsanleihen gelten als das sicherste Investment der Welt. Ausländische Anleger flüchten selbst dann in die Schuldscheine der US-Regierung, wenn in den USA Krise herrscht. Es gibt keine Alternative als sicheren Hafen für Anleger. Das zeigt sich auch in den Bilanzen der Zentralbanken: Knapp 60 Prozent der Weltwährungsreserven halten sie in Dollar, etwa 20 Prozent in Euro und nur ein Prozent in Renminbi. Der Euro schien einmal eine Alternative zu bieten – bis zur Griechenlandkrise. Doch 2011 zeigte sich die politische Anfälligkeit der Gemeinschaftswährung.

Ein Szenario allerdings gibt es, in dem der Dollar von seinem Thron stürzen könnte – und Trump hat es wahrscheinlicher gemacht. Seine Steuerreform wird das Haushaltsdefizit der USA in den nächsten Jahren explodieren lassen. Die Lücke müssen Schulden decken. Sollten die Investoren an der Zahlungsfähigkeit der USA zweifeln, könnte dies das Ende der Leitwährung bedeuten. Weil es nicht genug sichere und liquide Währungen gibt, in die Investoren fliehen können, könnte das zu einer Finanzkrise führen, die jene von 2008 weit übertreffen würde.