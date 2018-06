Bis vor Kurzem habe ich gedacht, modisch sein bedeutet, hinter Trends herzuhecheln. Viel Geld auszugeben, dort, wo die Neuheiten zu finden sind. In Hamburg wäre das vor allem die City mit ihren Riesenshops und Boutiquen.

Daniel Haas ist Redakteur der ZEIT und schreibt über die Gesellschaft der Stadt

Nach den Gesprächen mit der Designerin Sina Marinkovic, 31, und den Laienmodels, die sie zur Präsentation ihrer Abschlusskollektion verpflichtet hat, weiß ich: Mode hat sehr wohl mit Originalität, der Suche nach Neuem zu tun. Nur muss dieses Neue nicht ungetragen sein.

Eine kleine Galerie in Altona, in den Schaufenstern hängen Kleider. Ich stehe mit der Designerin vor einem Mantel, konstruiert aus den Stoffbahnen eines Kimonos. In das graue Gewebe sind weitere Lagen eingenäht, blassrosa und korallenroter Chiffon. Es ist, als ob sich der Stoff zugleich fortsetzen und verflüchtigen würde in anderen Farben.

Wie dieser Mantel sind die meisten Stücke aus Vintage-Stoffen genäht. Woll-Crêpe aus den sechziger Jahren zum Beispiel, gefunden in einem kleinen Geschäft in Wien. Daraus wurde ein blaues Übergangskleid mit Gürtel. Es sieht lässig aus und dabei elegant, mit seiner Gürtelschnalle aus karamellfarbenem Bakelit.

Marinkovic trägt an diesem Abend eine Leinenhose, "vom Flohmarkt für 50 Cent". Dazu eine Secondhandbluse und alte Birkenstocks. Das Teuerste an ihrem Outfit sind die selbst gestalteten Ohrringe. Ihr Professor in der Modeklasse sagte: "Die könnten von Céline sein." Céline gilt als eines der innovativsten Couture-Häuser der Gegenwart. Größeres Lob kann man von einem Modespezialisten nicht kriegen.

Ausschnitt aus dem Modeskizzenbuch von Sina Marinkovic. © Daniel Feistenauer für DIE ZEIT

"Ich mag Secondhand, weil ich viel kaufen kann, ohne der Industrie die Rückmeldung zu geben, dass man billige, en masse produzierte Sachen schätzt", sagt Malin Hüttman, 27. Hüttmann ist Juristin, ihr Hobby ist Mode, für Marinkovic hat sie Model gespielt. Sie trägt ein Herrenhemd aus hellblau-weiß gestreifter Seide, eine Leinenhose und Sneakers aus Filz. "Alles gebraucht gekauft?", frage ich. "Klar", sagt Hüttmann. "So kann ich mir mehr leisten, und das heißt mehr Kreatvität."

So ist also das Spannungsfeld: Kreativität und Korrektheit. Mode, das begreife ich an diesem Abend, ist sowohl Ausdruck ästhetischer Vorlieben als auch Bekenntnis zu einem politischen Stil. Man konsumiert nicht im luftleeren Raum.

Marinkovics Einzelentwürfe wären im Laden allerdings nicht ganz günstig: Die Blusen und Hosen um die 200 Euro, die Kleider rund 400. Müsste man also warten, bis jemand so ein Kleid wieder loswerden will auf dem Flohmarkt. Das wäre dann Secondhand-Vintage, Vintage in der Potenz. Schöner Gedanke: Kleidungsstücke nehmen mehr und mehr Geschichte in sich auf, werden Erzählstoff.