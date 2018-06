"Wo ist Gelson?" Der Taxifahrer trommelt mit den Fingern auf das Lenkrad seiner schwarzen Limousine. Dann, endlich, tritt jemand aus dem Eingang, grüßt die Sicherheitsleute, Concierge, Funktionäre, die vor dem Hotel herumstehen, und steigt ein. Das Auto braust davon, es eilt, Gelson Fernandes wird im Studio des Tessiner Fernsehens, in der Sendung Sport non stop erwartet.

Auch drinnen geht man gleich auf Sendung. Bevor der Journalist des Sportpanoramas seine Fragen stellt, umarmt und herzt er Torhüter Yann Sommer stürmisch. Man ist per du und wird nur für ein paar Minuten förmlich, wenn die Scheinwerfer das Sommergewitter überstrahlen, die Kamera läuft und die beiden Männer über das Trainingslager der Fußballnationalmannschaft sprechen, das hier, im Tessin, soeben begonnen hat. Über "positive Emotionen", "tollen Spirit" und darüber, dass die 26 Spieler drei Wochen vor der Weltmeisterschaft in Russland noch enger zusammengeschweißt werden sollen zu einem Team. Und dass wie bereits vor zwei Jahren vor der Europameisterschaft eine gemeinsame Schiffsfahrt auf dem Lago di Lugano der Beweis dafür sein wird, dass alle im selben Boot sitzen.

Dass man sich die Mühe macht, den ganzen Fußballtross ans italienischsprachige Ende der Schweiz zu verfrachten, liegt an einem Mann, an Nationaltrainer Vladimir Petković. An ihm, der noch immer nicht ganz in die kumpelhafte Schweizer Fußballwelt passen will, auch nach vier Jahren nicht, die er den Job nun macht. Dabei ist er, statistisch gesehen, der erfolgreichste Coach, den die Schweiz je hatte. Im Schnitt holte Petković pro Spiel 2,03 Punkte.

Sein Werdegang ist keine Heldensaga, sondern eine Ochsentour

Damit ist Petković zwar erfolgreicher als seine beiden Vorgänger Köbi Kuhn und Ottmar Hitzfeld. Aber nach ihm werden keine hippen WM-Bars benannt, in denen man mitfiebert, wenn die Schweiz im Juni gegen Brasilien, Costa Rica und Serbien spielt. Die heißen noch heute "Zum glatten Köbi". Petković umweht kein Star-Trainer-Renommee, das ihn zum Unantastbaren macht.

Warum taugt einer wie Vladimir Petković in der Schweiz nicht zum Helden?

Es ist Mitte Mai. Wir treffen uns in Lugano, im Cheminéeraum jenes Vier-Sterne-Hotels, in dem später auch die Nationalmannschaft logieren wird. Die fußballförmigen Vasen mit roten Rosen und weißen Nelken sind noch nicht aufgestellt, der Trainer trägt noch keine Uniform.

Der lange Händedruck ist ein erstes Zeichen dafür, dass da etwas nicht stimmt mit diesem Trainer – und dem Bild, das man von ihm hat. Er bietet Wasser an, füllt die Gläser und erzählt dann, wie vor 19 Jahren im Tessin sein Trainerleben begann, nachdem eine lange, aber nicht besonders erfolgreiche Fußballerkarriere zu Ende gegangen war. "Ich träumte davon, im Fußball zu bleiben", sagt er. Aus dem Traum wurde harte Arbeit.

Sein Werdegang ist keine Heldensaga, sondern eine Ochsentour. Petković ist ein Milizler, ein typischer Schweizer also. Er war Spielertrainer beim AC Bellinzona und arbeitete daneben als Sozialarbeiter bei der Caritas, betreute Arbeitslose, half ihnen, Perspektiven im Leben zu entwickeln. Dann wurde er Feierabend-Trainer beim FC Malcantone Agno, in dem vorübergehend auch der pleite gegangene FC Lugano aufgegangen war. Nach weiteren Stationen kam er 2008 zu den Young Boys und nach einem Abstecher in die Türkei zum FC Sion. Später gewann er mit Lazio Rom den italienischen Cup. 2014 übernahm er die Schweizer Nationalmannschaft.

Vladimir Petković: Lange war es ungewiss, ob ich es schaffen würde. Elf Jahre lang habe ich 300 Prozent gearbeitet. 100 Prozent als Sozialarbeiter, 100 Prozent Familie, 100 Prozent Ausbildung zum Trainer und Erwachsenenbildner.

ZEIT: Wie hat da Ihr Tag ausgesehen?

Petković: Normal.

ZEIT: Normal?

Petković: Meine Familie und ich haben entschieden, dass wir das so machen wollen. Also haben wir es gemacht.