wurde 1945 in Düsseldorf geboren, versuchte sich zunächst in Medizin und Philosophie, verschrieb sich der Malerei – und entschied sich erst dann für den Film. In Paris sah er in nur einem Jahr über tausend Kinofilme. Von 1967 an studierte er an Münchens Filmhochschule und wurde zu einem Wegbereiter des deutschen Autorenfilms . Schon in Paris, Texas und Der Himmel über Berlin zeigte sich sein Sinn für das Mythische und Transzendente. Zu seinen internationalen Erfolgen zählten Porträts großer Begabter , so in Buena Vista Social Club, Pina und Das Salz der Erde. Den neuen Film Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes finanzierte Wenders komplett unabhängig vom Vatikan. Deutscher Filmstart ist am 14. Juni