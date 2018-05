Man möchte Donald Trump nicht an der Straßenkreuzung begegnen. Zeigte die eigene Ampel Grün, die des amerikanischen Präsidenten aber Rot, man wäre nicht sicher, ob er stehen bliebe. Oder ob er sagte: "Für uns Amerikaner gilt diese rote Ampel nicht mehr. Unsere Autos werden seit Jahren systematisch benachteiligt, wir fordern einen neuen Deal: Grüne Welle für unsere Autos." Ähnlich geht Matteo Salvini vor, der Mehrheitsführer und Chef der neurechten Partei Lega in Italien, der in Europa fast alles neu verhandeln will. Ohne Rücksicht auf alte Absprachen.

Trump will, dass Deutschland mehr aus Amerika importiert und weniger dort verkauft, Matteo Salvini möchte, dass Deutschland als mächtigstes Land Europas Italien mehr Verschuldung gestattet, am besten sogar Schulden erlässt. Ihr Ziel ist dabei das gleiche: Sie fordern einen "neuen Deal", sie fordern ihn von den Deutschen. Und das auch noch, während auf der halben Welt sowieso schon Wirtschaftskrisen ausbrechen: von der Türkei bis nach Argentinien.

Dabei setzen sie auf den neuesten Trend in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen: weg von einer Politik, die zumindest versucht, sachorientiert Regeln zu finden, an die sich alle halten wollen, hin zur Deal-Ökonomie. Es wird gedroht, hitzig verhandelt, bisherige Vereinbarungen gelten nichts – und es gewinnt der Stärkere oder der Skrupellosere.

Dieser neue Stil – antiintellektuell und hochemotional – ist es, der die Deutschen vor den Kopf stößt. Allerdings könnten die Forderungen selbst weit gravierendere Auswirkungen haben als der Stil. Denn Trump und Salvini tun etwas Grundsätzliches: Sie greifen das deutsche Wirtschaftsmodell an. Dies beruht darauf, dass Deutschland vernetzt ist mit der Welt, dass es die Globalisierung vorantreibt, Waren überall verkauft und auch sein Geld überall anlegt.

Deutschland ist dadurch an zwei Stellen verletzlich. Erstens über die Exporte: Beinahe jedes Land der Welt kann Deutschland schaden, wenn es Zölle verhängt oder Importe stoppt. Zweitens über die Kredite: Dass die Deutschen dem Ausland viel Geld leihen, bedeutet auch, dass diese Schuldner mächtig werden und irgendwann damit drohen können, es nicht zurückzuzahlen.

Amerika nutzt den ersten Weg, um Deutschland unter Druck zu setzen. Am Freitag entscheidet Donald Trump, ob die Europäer nun Strafzölle auf Stahl zahlen müssen. Außerdem droht er damit, Deutschlands Topprodukt, die Autos, mit 25 Prozent Zoll zu belegen. Flankiert wird das durch Länder wie Saudi-Arabien, die ebenfalls die deutsche Verletzlichkeit im Export nutzen, um ihre Interessen durchzusetzen.

Italien setzt auf Variante zwei, um von Deutschland den neuen Deal zu bekommen. Bevor die Regierungsbildung scheiterte, liebäugelte die Koalition damit, von der Europäischen Zentralbank einen Schuldenschnitt zu fordern, sprich: einen Schuldenerlass über viele Milliarden Euro. Den Passus zogen die Politiker zwar später zurück, die Drohung aber war in der Welt. Zumal auch noch extrem hohe Staatsausgaben geplant waren. Der italienische Staatspräsident hat diese Regierung nun erst einmal verhindert, doch das ist vermutlich nur eine Atempause.

Wenn die Mehrheit in Italien etwas anderes will, wird das Land bald wieder einen neuen Deal fordern. Es droht eine Lage wie 2015 mit Griechenland, nur dramatischer, weil Italien ungleich größer ist.

Die Sinnfrage lautet: Ist es noch sinnvoll, die Globalisierung zu feiern?

Wie verletzlich Deutschland durch Wirtschaftsattacken aus aller Welt ist, zeigt ein interner Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums. Fast 30 Prozent der deutschen Arbeitsplätze hängen demnach vom Export ab, in der Industrie ist das mehr als jeder zweite. Etwa zehn Prozent der deutschen Automobilproduktion gehen nach Amerika. Wenn Trump die Autozölle tatsächlich einführt, dann entsteht nach Schätzungen des Münchner Ifo-Instituts ein volkswirtschaftlicher Verlust in Höhe von rund fünf Milliarden Euro. Und der Schaden kann noch größer werden. Hightechprodukte werden in Lieferketten gefertigt, die viele Länder umspannen. BMW lässt seine für Amerika bestimmten Sportwagen in Spartanburg im Bundesstaat South Carolina produzieren. Die Zubehörteile werden unter anderem in China und Europa gefertigt. So etwas funktioniert nur, wenn Firmen sich darauf verlassen können, dass nicht willkürlich Zölle auf Autos und Autoteile erhoben werden.