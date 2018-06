Jules erste Tote war eine Schriftstellerin, die in ihrem Brautkleid begraben werden wollte. Den glücklichsten Tag des Lebens in die Ewigkeit mitzunehmen, das war die Idee. Aber die Schriftstellerin trug bei der Hochzeit noch Kleidergröße 36. Am Ende ihres Lebens war sie eine Frau mit Größe 46, und jetzt musste Jule darüber entscheiden, was die Tote anzog, wie für einen letzten Auftritt. Am Schluss schnitt sie das Brautkleid am Rücken auf, damit es von vorne passte, zog es der Schriftstellerin an und bettete sie in den Sarg. "Von vorne perfekt", sagt Jule.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden