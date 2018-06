Biblische Motive auf Keramikkacheln – das ist keine smarte Marketing-Idee christlicher Fliesenhersteller, sondern ein altes friesisches Zeugnis christlicher Alltagskultur. Das wäre beinahe verschüttgegangen, wenn nicht seit 25 Jahren das Nordener Bibelfliesen-Team um den Pfarrer Kurt Perrey mit Ausstellungen und Publikationen dieses Kulturgut wieder in Erinnerung riefe. In Norddeich und Norden findet im August dieses Jahres die 100. Präsentation der Wanderausstellung "Mit Bilderfliesen durch die Bibel" statt. Die kunstvoll bemalten Keramikkacheln in Delfter Blau oder Ocker zierten mit Motiven aus dem Alten und Neuen Testament vorrangig im 17. und 18. Jahrhundert die Kaminöfen. Sie wurden in den niederländischen Keramikbrennereien als Massenware hergestellt und bis nach Sankt Petersburg verschifft. In den holländischen und friesischen Haushalten waren sie so omnipräsent wie der Herrgottswinkel in der bayerischen Bauernstube. Doch dienten sie nicht der Anbetung, sondern fungierten als ikonografische Christenlehre für die Familie. Diese war nötig geworden, weil die protestantischen Kirchenoberen jeglichen Bildschmuck aus den Gotteshäusern verbannten, es galt das gepredigte Wort.

Alles begann mit dem niederländischen Sammler und Fliesenforscher Jan Pluis. Auf Flohmärkten, in aufgelassenen Häusern suchte er nach den Objekten und stellte 1994 eine erste Publikation zusammen. Pfarrer Perrey hörte davon, traf sich mit Pluis, und gemeinsam gingen sie auf Spurensuche in seinem Sprengel. Dabei halfen Hinweise aus der Bevölkerung: Ein Aufruf in der Nordener Kirchenzeitung stieß bei den Lesern auf große Resonanz. Sie wiesen auf Fundstellen hin, schickten Fotos, sogar Originalfliesen. So kamen mehr als 200 Exponate zusammen. Doch dem Geistlichen und seinem Bibelfliesen-Team, das bald von sechs auf zwanzig ehrenamtliche Mitarbeiter anwuchs, geht es nicht allein um eine kunsthistorische Betrachtung. Die Fliesen sollen ihren alten Zweck erfüllen und dem heutigen Betrachter die Bibel nahebringen.

Perrey und sein Team konzipierten Themenhefte, in denen die Fliesen wie frühe Comics abgebildet und erklärt werden. 18 Bände im Taschenformat zeigen nicht nur Motive des Kirchenjahres wie etwa Passion und Ostern, Advent und Weihnachten. In der Ausgabe "Bibel und Sport" ringt etwa Jakob mit dem Engel, Salome legt einen Solotanz aufs Parkett und die Jünger üben sich im Wettlauf am Ostermorgen. Es gibt die Schwerpunkte "Wasser und Meer", "Sturm und Stille, "Kriminalgeschichten", "Pilgerwege", "Trauer und Trost", "Heil und Heilung"; alle wollen sie einen unkonventionellen Bezug zu heute herstellen.

Vor genau zehn Jahren dann der Wurf, auf den Pluis und Perrey lange hingearbeitet haben: eine vollständige Fliesenbibel-Ausgabe. Sie sollte ursprünglich bilingual erscheinen, doch die niederländischen Kirchen zogen nicht mit. Die Evangelische Landeskirche Hannover und die EKD erkannten den pädagogischen Wert des Projekts. Die Wanderausstellungen können gebucht werden, samt Workshop, in denen neue Bibelfliesen handgemacht und handbemalt werden.

