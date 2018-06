Ein Leben von hinten zu erzählen ist eine große Herausforderung. Eigentlich ist alles schon fertig, die Jahre sind vergangen, die großen und die kleinen Dramen haben sich alle schon zugetragen, die Spannung ist raus. Lebensrückblicke haben deshalb etwas grundsätzlich Melancholisches und Schicksalergebenes. Der offene Horizont nach vorne fehlt, die Erzählung tritt auf der Stelle wie die Trauerrede eines schlecht bezahlten Grabredners. Der Roman, dem man seinen Ursprung aus der Abenteuerfahrt, der Âventiure, bis heute anmerkt, meidet den Lebensrückblick deswegen wie der Teufel das Weihwasser. Er bevorzugt Helden, die noch ein wenig zu leben haben, die sich im Chaos ihrer Zeit noch bewähren oder zumindest interessant scheitern müssen. Die Zukunft ist der Kraftstoff, ohne den ein Roman kaum Fahrt aufnimmt.

Robert Seethaler, 52 Jahre, Bestsellerautor, Österreicher, in Berlin lebend, wagt es trotzdem. Sein neuer Roman spielt auf einem Friedhof, der so heißt wie der Roman – das Feld. Der Friedhof ist ein verwildertes Stück Land in einer beliebigen Kleinstadt, die Seethaler Paulstadt getauft hat. Hier ruhen die Paulstädter Bürger sich von ihrem Kleinstadtleben aus. Der Bürgermeister, der Polizist, der Gemüsehändler, das Ehepaar mit dem schlecht gehenden Schuhladen, die Selbstmörder, die Unfallopfer, die Büroangestellten, der verrückt gewordene Pfarrer, der Herausgeber und Chefredakteur des Paulstädter Boten, der Mitarbeiter des Garten- und Grünflächenamtes und so weiter. Alle seit Langem tot. Nur einer sitzt noch auf dem Friedhof und hört ihnen zu, wie sie aus dem Jenseits noch einmal sprechen. 29 Tote erzählen von dem, was am Ende noch zählt, von den wenigen Momenten, um derentwillen sie ihr Leben gelebt haben, vom Altwerden und vom Sterben, das angeblich gar nicht so schlimm ist, wie die Lebenden sich das vorstellen. Und von ein paar explosiven Momenten im stillen Fluss der Tage. Manche versuchen sich zu rechtfertigen. Andere haben noch ein paar Ratschläge. Die meisten finden zu einer sanften und versöhnlichen Erzählhaltung, in der sie von etwas erzählen, das sie ohnehin nicht mehr ändern können: vom Kern ihrer Existenz.

Die Idee zu diesen Totenreden aus der Provinz ähnelt einem Einfall des französischen Autors Pierre Michon, dessen von Anne Weber mit zwanzigjähriger Verspätung übersetzter Roman aus dem Jahr 1984 Leben der kleinen Toten (eines der großartigsten Bücher überhaupt) ebenfalls aus Lebensbeschreibungen verstorbener Provinzbewohner besteht, von lauter kleinen Leuten, die "näher an der Erde als andere geboren und schneller von ihr verschluckt wurden". Der Ton, in dem Seethaler die Paulstädter Toten sprechen lässt, hat jedoch nichts vom klangfarbenreichen und hochartistischen Stil, in dem der französische Autor die von der Weltgeschichte vergessenen Provinzler wiederauferstehen ließ, um sie für die Erbärmlichkeit ihres Lebens zu entschädigen. Im Gegenteil: Die Prosa der Paulstädter Toten ist von großer Einfachheit und karger Schönheit, die nur ganz selten einmal ins allzu Kulleräugige verrutscht.

In dieser Kargheit liegt die Stärke des Buches und seines Autors, dessen Schreibweise nach Art des ehrlichen deutschen Roggenbrots ohne künstliche Treibmittel und Aromastoffe auskommt. Schon die großen Erfolge der Vorgängerromane Der Trafikant und Ein ganzes Leben verdankten sich der kunstvollen Unterkomplexität ihrer Figuren, die bei Seethaler immer ausnahmslos aus dem Milieu stammen, dem die moderne Soziologie den Titel Modernisierungsverlierer verliehen hat.

Das Wort ist ungerecht, denn die kleinen Leute aus Seethalers Provinz haben erstaunliche Fähigkeiten. Das tapfere Zeitungsverkäuferlein im Trafikant und der Hilfsarbeiter in Ein ganzes Leben legen eine stolze Verachtung gegenüber ihrem Schicksal an den Tag. Ihren Stoizismus beziehen sie aus der Einfachheit des Elementaren. Gegen die Auswüchse der Moderne sind sie immun, deren Exaltationen hält ihr robuster Kleinbürgerverstand für eitle Machenschaften. Ihr innerer Anker ist der Stuhl in der Küche "mit dem Rücken zur Welt". Nur dort, heißt es im neuen Roman, lasse sich ein Gedanke in aller Ruhe "zu Ende denken".

Die Erzählhaltung bei Seethaler ist von jeher die des Luftablassens – alles nur halb so wichtig, alles nur Haschen nach Wind. Als der Herausgeber und einzige Reporter des Paulstädter Boten sich aus Amerika per Post die New York Times schicken lässt, um mal zu sehen, was die anderen so machen, stellt er fest, dass die New York Times im Grunde nichts besser macht als der Paulstädter Bote. "Die Taten der Menschen bleiben dieselben. Was sich unterscheidet, ist bloß ihre Wirkung. Und auch das relativiert sich mit der Zeit." Im Grunde erledigt sich alles von selbst, wenn man nur lange genug wartet.

Robert Seethaler ist ein Meister des unheroischen Erzählens. Es mag Zufall sein, dass er einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren in der Ära einer Kanzlerin ist, die, als sie als junge Ministerin in einer Konferenz der ZEIT einmal gefragt wurde, wie sie sich denn fühle im Kabinett wichtigtuerischer Männer, in uckermärkischer Tiefenentspanntheit geantwortet hat: "Die kochen doch auch nur mit Wasser." Wahrscheinlich ist es aber kein Zufall.

Auch dem neuen Roman von Robert Seethaler bekommt die deeskalierende Unaufgeregtheit ausgesprochen gut. Auf einem Friedhof gibt es nichts mehr zu tun, nichts zu beweisen, die Mitteilungen aus dem Totenreich sind fast immer von beruhigend desillusioniertem Pragmatismus. So rät ein toter Vater seinem Sohn: "Mach dir keine Mühe, die richtige Frau zu finden. Es gibt sie nicht. Sobald du glaubst, die richtige Frau gefunden zu haben, wird sie sich als die falsche herausstellen. Immerhin kannst du versuchen, in der falschen so viel Richtiges zu finden, dass es Spaß macht. Das war es dann aber auch." Eine verstorbene Dame erinnert sich an ihr "ganzes Leben nur wie durch einen Schleier der Traurigkeit". Und der tote Herausgeber des Paulstädter Boten seufzt zweieinhalb Meter unter dem Boden: "Die Welt wandelte sich, die Wahrheit blieb stets hinter der Wirklichkeit zurück und die Empörung wich einem gar nicht so unangenehmen Gefühl von Resignation."

Das Langeweile-Risiko dieser sympathischen literarischen Abrüstung mag hoch sein. Doch sie gelingt. In ihren besten Momenten erinnert Robert Seethalers Erzählung von der sanften Schönheit des Scheiterns an den Literaturheiligen Robert Walser. Nach und nach setzt sich aus den Erzählungen der Toten die Topografie einer fiktiven Kleinstadt zusammen, der Gemüseladen, die Metzgerei, die Kneipe Zum Goldenen Mond, das Bonbon- und das Schokoladengeschäft, der Herrenschneider, das Blumengeschäft in der Marktstraße, der Kerner- und der Greinerplatz – die längst vergessenen, frostigen Idyllen der Nachkriegszeit. Und die Augenblicke, in denen das alles plötzlich hinweggefegt wird. Der Pfarrer fackelt in einem Anfall hellen Wahns die Kirche ab. Die Schuhverkäuferin kommt durch eine Explosion im Freizeitzentrum vor den Toren der Stadt ums Leben. Zwei Szenen von anarchischer Kraft, in denen der Roman sich überraschend in einer christkindhaften Tonlage versucht: "Es war, als würde in einem kurzen Augenblick wahrhaftiger Schönheit der Himmel platzen und sich öffnen für das Licht."

Aber auch solche Katastrophen und Epiphanien legen sich, wie sich das ganze Leben legt. Am Ende ist nichts weiter geschehen außer das, was eben immer geschieht. Man wird alt. Man kocht mit Wasser. Man hascht nach Wind.

Robert Seethaler: Das Feld. Roman; Hanser Berlin, Berlin 2018; 240 S., 22,– €, als E-Book 16,99 €