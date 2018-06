"Kultur" ist ein verdächtiges Wort. Es kommt ja in "Leitkultur" vor, und wer heute in der Integrationsdebatte nicht als Kulturchauvinist dastehen will, meidet es. "Identität" ist ein noch heikleres Wort, denn wer es nicht gleich kritisch identitätspolitisch, sondern positiv benutzt, gilt beinahe schon als identitär. Man könnte das den traurigen Nebeneffekt des Multikulturalismus nennen: dass ausgerechnet jetzt, da der Einklang vieler Kulturen zum Ideal wird, die einzelne Kultur vorsichtshalber verneint wird.

