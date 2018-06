Lösen Sie das aktuelle Rätsel online

Das Kreuzworträtsel als PDF

Waagerecht: 6 Schmissige Aktion im Eifer der Viehfütterung oder des Streitgesprächs 11 Kann’s kaum übel nehmen, dass man ihm den Hinterherlauf andichtete 15 Verarbeitet in Malers Atelier – im Wetterbericht interessiert eine Silbe mehr 17 Raten an sich mag schon irgendwie weiterhelfen: Mit denen ist kein Staat zu machen 19 Ausreichend Sonnenschein auf die Samthaut sei ihm gegönnt 21 Hilft, eine gute Hebefigur aufzubauen 22 Nicht schwer: Tropenwaldprodukt auf Modellbauers Einkaufsliste 23 Topstar Gino: unter Umständen genau der Richtige als solcher 25 So viel wie durchtrieben, fast wie durchgerieben 28 Nimmt den Weg vom Gemüse- in den Biergarten 30 Papierne in Dreiecksform waren mal marktgängig 32 Nachtisch kommt meist in ..., ob sich’s um Pudding handelt oder Obst 34 Hamburger ...: vordem zu Rentnerband-Klängen besungen 36 Statusmeldung aus der Küchenfertigkeit 37 Intensität von Ingredienz plus Existenz plus Fehltrittkonsequenz: einer der Stellenwechselfälle des Lebens 41 Von Kopf bis Huf auf ungehemmte Gaudi eingestellt 42 Sprichwörtlich: Geh ... und redlich durch die Welt, das ist das beste Reisegeld 43 Mag sich zwischenzeitlich als Einstweile verstehen 44 Zweck, zu dem ein Spezialkursus oder ein Baggerschiff zu buchen wäre 45 Zwischen dieser und jener: hauptsächlich Raumluft, oft eine Schlafzimmerlampe



Senkrecht: 1 Sind meist nur für einige Drehmomente engagiert 2 Vollzieht fließenden Übergang von Hessen nach Niedersachsen, kurz vorm Münden 3 Maß der Dinge für Reichtum im Kaiserreich 4 Am günstigsten wäre es, von Natur aus standhaft und aus Überlegung ... zu sein (Vauvenargues) 5 Sprichwörtlich: Wer das ... eintauscht, gewinnt nicht immer das Bessere 6 Beachtliche Antistreckübung 7 Selten per Stift verschrieben, oft per Pinsel verstrichen 8 Mit ihr geht’s rau zur Sache, für glatte Ergebnisse 9 Deal-Bewertung zwischen überteuert und Schnäppchen 10 Wird dem Schnitt folgen, in schnittmustergültiger Prozedur 11 Anderes 40 senkrecht und anderes 29 senkrecht – zusammengenommen: Holde in Hellas’ Hain 12 Mit ordentlichen Ratschlägen darf man ihm nicht kommen 13 Im Einzelfall auch Doppel-Körperteil 14 Auf dem Weg von Ernte zu Ausschank ein Ort des Druckausübens 16 Die Leidenschaft hat für Gefahren nur Spott und für ... kein Gedächtnis (A. v. Kotzebue) 18 Gerade auch fürs Ein und Aus ein gängiges Sträßchen 20 Als Speakers’ Standpunkt gern in den Londonbesuch einbezogener Park-Platz 24 Klugheit geht über ... (Sprichwort) 26 Ehrungssonderfall mit Donnerhall 27 Oft wird viel Federlesens gemacht, geht’s um deren Innenarchitektur 29 Verbales Davor zum Auf und Davon 31 Schweife nicht ... umher, denke vielmehr bei allem, was du tust, ans Rechte (Marc Aurel) 33 Zwei Apfelsinen darin waren mal Schlagerfantasiemode 35 Wie läuft’s beim Routinier? Wie geht’s bei Hans Dampf? 38 Mitten im Kochsalzelement kein klassischer Multiplikator 39 Wann neigen sich die Rätselfragen gen Ende? 40 Als trockene Anmerkung dem Sommelier geläufig

Lösung von Nr. 2435 (ZEITmagazin Nr. 23/2018):



Waagerecht: 7 HISTORIKER 11 "... als alle VOEGEL sangen ..." 14 das GESTALTEN 17 LAESTEREI 19 Sido, "BILDER im Kopf" 20 APERITIFS 21 RECK in Reck-linghausen 22 CLEMENS Brentano 23 RESTE 24 SCHMAEHEN 26 GUERTEL 28 SCHLAEFEN 31 AECKER in B-äcker 34 NAH 35 "heißer Tipp" und "... dass ich Rumpelstilzchen HEISS" 36 RIESE 39 HUMUS 41 VERSTAENDIGEN 42 UROPA in E-uropa 43 MAERCHEN 44 GASSEN



Senkrecht: 1 Eisbrecher und EISBECHER 2 GOLD 3 TIERE 4 WELPEN 5 KETTE 6 WERFTEN 7 HERRSCHER 8 STICH- punkt 9 TALKMASTER 10 ränge und RAENGE 11 VERSUCHE 12 GEIST in Be-geist-erung 13 LESELAMPE 15 TELE(-objektiv) 16 NAMEN in Or-namen-te 18 SIRE und Eris 22 CAESAR im Telefonalphabet 25 HEIN Blöd in Moers’ "Käpt’n Blaubär" 27 REMUS 29 LISA 30 FRECH-dachs und "frech wie Oskar" 31 ASIN in Asgard 32 KUNST 33 RUR in Ve-rur-sachung 37 EDEL-stein 38 EGGE 40 SONG