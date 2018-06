Seit vergangenem Samstag prangt das Gedicht "Avenidas" an einer Hauswand in der Kleinstadt Rehau. In diesem Ort wohnt der Verfasser Eugen Gomringer, 93. Zuvor konnte man die acht Zeilen jahrelang an der Fassade der Berliner Alice-Salomon-Hochschule sehen. Doch Anfang des Jahres kündigte die Schulleitung an, das Gedicht zu übermalen – Studenten hatten es zuvor als sexistisch kritisiert und eine Debatte über die Freiheit der Kunst ausgelöst. Der Poet fühlte sich dabei missverstanden. Sein Gedicht sei Ursprung der Konkreten Poesie, bei der es mehr um die Anordnung der Wörter geht als um deren Sinngehalt. Und außerdem: "Viele Frauen haben sich sehr positiv zu dem Gedicht geäußert." Auch Nora Gomringer, 38, mischte sich in den Streit ein, verteidigte ihren Vater. Sie leitet das Internationale Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg und überraschte mit der Aussage, sie habe "Avenidas" immer "theologisch gelesen – als einen Dank an Gott". amo