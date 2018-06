Hanna Jacobs, 29, ist evangelische Theologin zwischen Vikariat und Pfarramt. Im Wechsel mit der katholischen Theologin Alina Oehler schreibt sie, wie sie als junge Geistliche ihre Kirche verändern will. © Hannes Leitlein

Ein letzter Gottesdienst noch. Unter freiem Himmel, mit Posaunenchor und "Wie lieblich ist der Maien". Anschließend das übliche Büfett an Kartoffel- und Nudelsalaten plus Würstchen. Und dann sind zwei Jahre Vikariat vorbei. Während das Amt des Vicarius Christi das höchste Amt der katholischen Kirche darstellt – das Papstamt nämlich –, ist ein evangelischer Vikar zunächst vor allem Azubi mit Universitätsabschluss. Nicht Stellvertreter Christi, sondern Stellvertreterin eines dienstälteren Pfarrers.

Nach einem langen Studium lernt man nun im Predigerseminar das Handwerkszeug, nämlich wie man eine Predigt vorbereitet und möglichst überzeugend hält, dass man bei einer Taufe zum Täufling gewandt stehen sollte (statt ihm wie aus dem Nichts von hinten Wasser über den Kopf zu träufeln) und wie man bei Sitzungen Konflikte entschärft. Besonders gut gefallen hat mir hier übrigens der Hinweis, in Diskussionen das Reizwort "aber" durch "worum es mir geht, ist nur" zu ersetzen. Und dann gibt es noch das inoffizielle Curriculum, für dessen Aneignung man selbst verantwortlich ist: je nach Region Grundkenntnisse in Schweinezucht oder Automobilindustrie, die Geografie von Pommern und Ostpreußen, höflich, aber bestimmt das zweite (oder dritte!) Stück Kuchen ablehnen. Und dann ist es für Zusammentreffen mit älteren Menschen außerdem unerlässlich, zu dem ein oder anderen Krankheitsbild von ADHS bis Venenleiden genug zu wissen, um nicht ins Fettnäpfchen zu treten.

Und nun, nach zwei Jahren Vikariat, besteht die Herausforderung darin, weiter Lernende zu bleiben. Ein großer Irrtum ist es, zu denken, dass man nun genug wüsste. Für den Wandel von der Volkskirche mit einem Kirchturm in jedem Dorf zu dem, was wohl danach kommt, braucht es lernwillige Menschen in Haupt- und Ehrenamt. Und die wiederum brauchen Zeit zum Beobachten, zum Diskutieren, zum Lesen und Nachdenken.

Letztens schlug ein älterer Pfarrer vor, dass man eigentlich bei einer neuen Stelle zwei Monate Zeit bräuchte, ohne Aufgaben oder Termine, um den Ort und die Menschen kennenzulernen, um wahrzunehmen und dem nachzuspüren, was dort möglich wäre. Eine gute Idee, die genauso für Menschen gelten sollte, die ehrenamtlich mitarbeiten und dies nicht selten mit hohem Zeitaufwand am Rande ihrer Belastungsgrenze tun. Wie viel Gutes zwei Monate Freiraum bewirken könnten! Man wäre gezwungen, das antrainierte "Ich kann und weiß alles" für eine bestimmte Zeit abzulegen und noch einmal Azubi zu sein, Vikar oder Vikarin. Der große Theologe Friedrich Schleiermacher, der sich auch noch in einer ganzen Reihe anderer Disziplinen hervortat, unterschrieb übrigens zeitlebens mit "stud. theol." und blieb somit auch als Professor noch Student.