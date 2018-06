NAME NACHRICHT DATUM STUNDE MINUTE SEKUNDE Mima Habe vorgestern meinen Antrag bei der Rentenversicherung gestellt. 06.06.2018 11 1 0 Pia Planst du, bald zu sterben? 06.06.2018 11 2 0 Mima Wie? Nein! Plane nur meinen wohlverdienten Ruhestand. 41 Jahre hab ich gearbeitet, es sollte reichen. 06.06.2018 11 3 0 Pia Kannst du nicht noch ein bisschen weitermachen? Nachher willst du uns nonstop besuchen und wochenlang bleiben und meinen Kleiderschrank aufräumen und meinen 30. Geburtstag organisieren, weil du uns jahrzehntelang vernachlässigt hast. 06.06.2018 11 4 0 Mima Ich hatte mir tatsächlich überlegt, ob wir nicht im September was Schönes unternehmen wollen, da gibt es eine wunderbare Auktion, Zeichnungen alter Meister. In Wismar. 06.06.2018 11 5 0 Pia Da bin ich leider krank. 06.06.2018 11 6 0 Mima 🙄 06.06.2018 11 7 0 Pia Ernsthaft, ich glaube, du bist noch viel zu fit für die Rentner-Roadmap. 06.06.2018 11 8 0 Mima Rentner-Roadmap? Eine Reise meinst du? 06.06.2018 11 9 0 Pia Bridge – Aida-Kreuzfahrt – Demenz – Windeln – Grab ... Bitte nicht!! 06.06.2018 11 10 0 Mima Hast du etwa Panik, dass du mich pflegen musst? 06.06.2018 11 11 0 Pia 💉 06.06.2018 11 12 0 Mima Ganz ehrlich – ich krieche auf allen vieren hier heraus, wenn es so weit ist. Bin einfach fertig, abgenutzt. Komme mir vor wie das Gegenteil von Brigitte Macron. Guck dir mal meine Augenringe an – die gehen nie mehr weg! 06.06.2018 11 13 0 Pia Ich glaub aber nicht, dass du einfach abschalten und Schluss machen kannst. Du hast die letzten 40 Jahre mehr Zeit mit deinen Kollegen verbracht als mit uns – da bricht doch was weg. 06.06.2018 11 14 0 Mima Ach ja – die Kollegen. Doch, bestimmt werden mir einige fehlen, die richtig Vertrauten. 06.06.2018 11 15 0 Pia Ja eben – und die Bestätigung, die du von denen bekommst, das Gefühl, gebraucht zu werden, das wird dir doch fehlen. 06.06.2018 11 16 0 Mima ... aber ein paar werden mir so was von gar nicht fehlen. Der Oberschlaue mit dem Mundgeruch. 06.06.2018 11 17 0 Pia Mima! 06.06.2018 11 18 0 Mima Einer der Rentner in spe hat mir neulich angekündigt, er werde sich jetzt "ein Hobby" suchen. Dieses Wort! 06.06.2018 11 19 0 Pia Und dein Hobby wird Müll im Park wegräumen und Erbsensuppe für Vater kochen. 06.06.2018 11 20 0 Mima Täusch dich nicht, mir wird etwas Gelenkschonendes einfallen. Meine Tweets kommen ja zum Beispiel sehr gut an. Der gestern mit dem Sonnenuntergang aus dem 39. Stock hat ganz viele Likes bekommen. 06.06.2018 11 21 0 Pia Yeah, Sonnenuntergang. 06.06.2018 11 22 0 Mima Da fällt mir ein: Kannst du mir irgendwann mal Instagram erklären? 06.06.2018 11 23 0 Pia 👀 ... Mima, genau das meine ich. Ich finde, dein Kopf ist zu schade, um nur noch Sonnenuntergänge auf Insta zu posten. 06.06.2018 11 24 0 Mima Verstehe, weil du keine freie Zeit hast, gönnst du mir meine nicht. 06.06.2018 11 25 0 Pia Doch, absolut!! Aber du könntest doch einfach ein bisschen als freie Autorin weiterarbeiten. Oder ein Buch schreiben! Nur nicht so einen harten Cut machen, das kann nicht gesund sein. 06.06.2018 11 26 0 Mima Ein Buch! Na super. Darauf wartet doch die Welt. Aber wenn du unbedingt willst, dass ich weiterbuckele ... ich hab gesehen, ihr sucht bei euch in der Firma einen "Content Creator"!? Wäre doch lustig – du, dein Bruder und ich. 06.06.2018 11 27 0 Pia NEIN, Mima!! 06.06.2018 11 28 0 Mima Muss ich euch etwa wegen Altersdiskriminierung anzeigen? 06.06.2018 11 29 0 Pia Go for it ... wenn das eine gute Beschäftigungstherapie für dich ist. 06.06.2018 11 30 0