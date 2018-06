Als vergangene Woche die Reform der Mindestsicherung präsentiert wurde, zeigten Europarechtler auf: Sie widerspreche Unionsrecht. Auch die Indexierung der Familienbeihilfe, dass also der Betrag für Kinder im Ausland an die dortigen Lebenshaltungskosten angepasst wird, ist derzeit nur schwer umsetzbar. Ist die schwarz-blaue Regierung auf Konfrontation mit dem Europarecht aus? Dürfen Flüchtlinge vom Sozialsystem schlechter behandelt werden als Inländer? Und was bedeutet das für die europäische Integration?

DIE ZEIT: Herr Obwexer, hat es Sie überrascht, dass die Reform der Mindestsicherung, so wie sie präsentiert wurde, mit dem Europarecht nicht ganz kompatibel ist – zumindest aus Ihrer Sicht?

Walter Obwexer: Was in der Diskussion untergeht: Die Reform ist weitgehend mit dem Europarecht vereinbar, es gibt lediglich einzelne Punkte, die adaptiert werden müssen.

ZEIT: Nämlich?

Obwexer: In Österreich tätige Arbeitnehmer, die nach kurzer Beschäftigung unfreiwillig arbeitslos werden, und Selbstständige, die ihre Tätigkeit einstellen müssen, müssen aus der fünfjährigen Wartezeit bis zum Bezug der Mindestsicherung ausgenommen werden. Und auch anerkannte Flüchtlinge müssen sie gleich wie Inländer erhalten.

ZEIT: Das Hauptargument der Regierung ist: Wer nie in das System einbezahlt hat, soll nicht gleich die vollen Leistungen bekommen. Wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es aber gar keine europarechtliche Möglichkeit, nur Asylberechtigten die Mindestsicherung zu kürzen?

Obwexer: Genau. Der Grundgedanke, den der Kanzler anführt, ist mit der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vereinbar. Aber eben nicht für alle Gruppen. Eine Richtlinie der EU schreibt vor, dass anerkannte Flüchtlinge das Recht auf dieselben Sozialleistungen haben wie Inländer. Es bliebe also nur eine Möglichkeit: Man müsste auch die Sozialleistungen für Österreicher kürzen.

ZEIT: Das heißt, Asylberechtigte wären bessergestellt als die meisten EU-Bürger, die fünf Jahre auf die Mindestsicherung warten müssen?

Obwexer: Das scheint nur auf den ersten Blick so zu sein. Doch Unionsbürger, die in einen anderen Mitgliedsstaat einwandern, ohne dort zu arbeiten, haben auch deshalb eine Wartefrist, weil sie von ihrem Heimatland unterstützt werden müssen. Schutzsuchende hingegen haben niemanden, der ihre Grundbedürfnisse befriedigt, sie mussten ja aus ihrer Heimat fliehen. Insofern ist das System auf den zweiten Blick nicht wirklich ungerecht. Wenngleich ich schon zugebe, dass die Absicherung zum Beispiel in Rumänien oder Bulgarien geringer ausfällt als in Österreich.

ZEIT: Ein Einwand ist auch, dass die 563 Euro monatlich für Zuwanderer mit schlechten Deutschkenntnissen in manchen Städten Österreichs nicht ausreichen.

Walter Obwexer ist Professor für Europarecht an der Universität Innsbruck.

Obwexer: Das ist ein rechtlich heikler Punkt. Der Grundrechtsschutz, der für alle Unionsbürger und Schutzsuchenden gilt, schreibt vor, dass die Mittel, die man erhält, das unbedingt Notwendige für ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen müssen.

ZEIT: In Innsbruck soll das zum Beispiel nicht möglich sein.

Obwexer: Der Grundrechtsschutz verlangt das unbedingt Notwendige für ein menschenwürdiges Leben. Das heißt nicht, dass jemand im teuersten Pflaster des Landes leben muss, weil es ihm dort am besten gefällt, wenn es in einer Umlandgemeinde wesentlich günstiger ist.

ZEIT: Die Summe ist kein Problem?

Obwexer: Nein, es sei denn, sie reicht in ganz Österreich nicht aus.

ZEIT: Es ist nicht das erste Mal, dass Vorhaben der Regierung in Konflikt mit dem Europarecht kommen. Auch die Indexierung der Familienbeihilfe ist so ein Fall.

Obwexer: Ja, es gibt einige Beispiele, aber nicht nur in Österreich. In fast allen EU-Staaten gibt es Bestrebungen, die darauf hinauslaufen, die eigenen Staatsbürger besserzustellen als andere Unionsbürger. Für die europäische Integration ist das schade, denn so geht der Solidaritätsgedanke verloren, und der ist zentral für die EU.

ZEIT: Kann die Indexierung der Familienbeihilfe umgesetzt werden?

Obwexer: Bei der derzeitigen Rechtslage wird es schwierig. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass der EuGH seine Judikatur ändert. Das hat er schon einmal getan, beim Zugang zu Sozialleistungen für Unionsbürger.

ZEIT: Was wurde da geändert?

Obwexer: Früher hat der Gerichtshof immer entschieden, dass Unionsbürger in jedem Mitgliedsstaat das Recht darauf haben, im Sozialbereich genau so behandelt zu werden wie Inländer. Das haben viele genutzt, aus Rumänien und Bulgarien etwa. Die zogen nach Deutschland, haben nach deutschem Recht eine Aufenthaltserlaubnis erhalten und Hartz-IV-Leistungen beantragt. Damit war aber klar, dass sie keine ausreichenden Existenzmittel haben. Dann entschied der Gerichtshof, dass Unionsbürger nur dann ein Recht auf Gleichbehandlung bei Sozialleistungen haben, wenn sie sich nach Unionsrecht rechtmäßig in einem anderen EU-Staat aufhalten. Und nach Unionsrecht brauchen sie in den ersten fünf Jahren ausreichende eigene Existenzmittel. Das war eine massive Änderung der Judikatur, um, wie der Gerichtshof selbst sagt, Sozialtourismus zu vermeiden. Ich schließe nicht völlig aus, dass es im Fall der Familienbeihilfe nicht auch zu einer vergleichbaren Änderung der Judikatur kommt. Solange das aber nicht entschieden ist, können Europarechtler nur darauf hinweisen, dass das Vorhaben unionsrechtswidrig ist.

ZEIT: Ist es nur ein Gefühl, oder stellt die jetzige Regierung das Europarecht öfter infrage als jene davor?

Obwexer: Das scheint ein rein quantitatives Gefühl zu sein, ich habe das nicht nachgeprüft. Aber mit der neuen Zusammensetzung der Regierung hat das wenig zu tun, sondern mit dem größeren Spardruck und der verstärkten Zuwanderung. Das sind eher die Gründe dafür, dass man den Eindruck bekommen kann, die Regierung setze die Schritte schneller und stärker als jene davor.

ZEIT: Vizekanzler Heinz-Christian Strache stellt mittlerweile die Personenfreizügigkeit infrage.

Obwexer: Da muss man zwei Dinge unterscheiden. Will man die Personenfreizügigkeit in der Union in einem größeren Umfang einschränken, dann ist eine Änderung der Verträge und der Grundrechtecharta erforderlich. Das würde die Zustimmung aller Mitgliedsstaaten verlangen, in manchen sogar mit Volksabstimmung – in Irland zum Beispiel. Das ist sehr schwer zu erreichen und wäre ein Paradigmenwechsel in der EU. Wenn der Vizekanzler aber gemeint hat, dass bestimmte Belastungen durch die Freizügigkeit abgefedert werden sollen, dann ließe sich sekundärrechtlich schon etwas machen – also durch Verordnungen oder Richtlinien. Den Briten wurde das vor der Brexit-Abstimmung auch angeboten. Und es gibt bereits Entwicklungen, wie die Änderung der sogenannten Entsenderichtlinie, die darauf abzielen.

ZEIT: Strache meinte, es gehe ihm um die Abwanderung von gut ausgebildeten Menschen aus osteuropäischen Staaten.

Obwexer: Die Verringerung dieses Brain-Drains ist sicher sinnvoll. Allerdings: Da gibt es Möglichkeiten in der Regionalpolitik, dass man etwa in diese Staaten investiert, die Forschungsförderung verstärkt, damit die Intelligenz dort bleibt, und so weiter. Es gibt also eine Reihe von Maßnahmen, um das zu erreichen, was der Vizekanzler nicht zu Unrecht haben möchte. Aber dafür muss man nicht die Personenfreizügigkeit einschränken. Die kann und sollte aufrechterhalten werden.