© Petra Bahr

Ein Dorf mit allem Drum und Dran taucht hinter dem Hügel auf, mitten im grünen Nirgendwo, nach drei Waldbiegungen, wie bei allen Überlandfahrten. Doch in diesem Dorf sind die Häuser Zelte und das stolze Kirchlein in der Mitte des Platzes ein umgebauter Bauwagen, der ganz in die "Tiny House"-Bewegung passt. Eine Kirche, die da ist, wo viele Menschen sind, beweglich und offen. In diesem Dorf ist der Kirchraum ein beliebter Rückzugsort, der einzige Ort der Stille im Landesjugendcamp. Eine Reise in die Vergangenheit.

Ein paar verschlafene Jungen, deren Beine schneller gewachsen sind als der Rest des Körpers, trotten mit Handtüchern unter dem Arm über den Platz, vorbei an ein paar Schildern: "Klettern", "Duschen", "Treffpunkt Musik". Von irgendwoher fliegen E-Gitarren-Töne durch die Luft, die von einem Soundcheck übrig geblieben sind. Gleich ist Bibelarbeit. Das Zelt ist schon proppenvoll. Es riecht nach Duschgel und Kaugummi. Hunderte Jugendliche treffen sich für ein paar Tage zu diesem elternlosen Abenteuer auf der Suche nach eigenen Formen des Christseins, ein Ort für Gebet, Taizé-Gesang und laute Musik, Wettkampf und Zweiergespräche, fürs Sichverlieben und all die Fragen, die sich leichter stellen lassen, wenn unter sternenklarem Himmel Hunderte Gleichgesinnte den Abendsegen singen. Kindliche Begeisterung und erwachsene Skepsis treffen aufeinander und erzeugen eine einzigartige Energie.

Petra Bahr ist Landessuperintendentin für den Sprengel Hannover. In ihrer Kolumne hält sie ihren Alltag fest in Wort und Bild.

Was ist die Jugendarbeit in den Kirchen nicht schon gescholten worden. Ist ja auch schwierig geworden. Die, die heranwachsen, sind längst wählerische Individuen in einer Gesellschaft der Singularitäten, mit hohen Erwartungen ans Entertainment und großer Distanz gegenüber kirchlichen (und anderen) Institutionen. Im Jugendcamp ist davon nichts zu spüren. 15-Jährige schleppen ohne Murren Geschirr oder sprechen selbst geschriebene Gebete, atemberaubend ehrlich und poetisch zugleich. Die Musikanlagen auf den Bühnen und die Streutoiletten am Rande des Camps zeugen noch am ehesten von der neuen Zeit. Mehr Festival- als Pfadfinder-Charme. Aber die Neugier ist unverbraucht und wild, die spürbare Lust, selber etwas mit anderen zu tun und dabei Gott nicht verpassen zu wollen, ist mit Händen zu greifen. So unterwegs zu sein – das ist auch eine Parabel auf die Kirche von morgen.