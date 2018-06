Klar, die einfachste Erklärung lautet: Das Geld hat entschieden. Wenn derart viele Wähler auf irgendeine Art und Weise von einer Vorlage profitieren, kann es nicht verwundern, wenn sie schließlich eine satte Mehrheit findet. Trotzdem überraschte es, wie deutlich die Schweizer am vergangenen Sonntag das neue Geldspielgesetz annahmen. Mit 73 Prozent.

Als einziges Land der Welt kennt die Schweiz nun direktdemokratisch legitimierte Netzsperren. Websites von ausländischen Online-Casinos und -Wettbüros sind für hiesige User blockiert.

Wochenlang überboten sich Gegner und Befürworter im Abstimmungskampf mit Schreckensszenarien, lieferten sich in den sozialen Medien aggressive Streitereien. Es drohe eine Zensur à la Nordkorea, hieß es da zum Beispiel. Dabei war das Gesetz für eine klare Mehrheit der Stimmbürger anscheinend nie umstritten.

So brachte der vergangene Sonntag dreierlei Erkenntnis:

1. Abstimmungen werden nicht in den digitalen Echokammern entschieden.

2. Die Meinungsmacher hatten sich durchs Band verzockt.

3. Die Schweiz tickt nach wie vor analog.

Kaum eine Zeitung setzte sich in ihrem Leitartikel vor der Abstimmung für das Gesetz ein; ihre Leser kümmerte das herzlich wenig. Freisinnige, Grüne und Grünliberale, die sich als digitale Vordenker sehen, sie warben alle drei für ein Nein. Alle politisierten sie damit an der eigenen Basis vorbei.

Gemäß der Nachwahlbefragung von Tamedia stimmten jeweils über 70 Prozent der jeweiligen Anhängerschaft für das Geldspielgesetz. Die FDP-Basis interessierte sich nicht für den Kampf der Parteioberen gegen staatliche Regulierung; die GLP-Supporter fürchteten sich nicht vor digitaler Abschottung; und wer die Grünen wählt, dem ist die Freiheit des Internets anscheinend schnurzegal, wenn es um Online-Spiele geht.

Zu guter Letzt war auch die Stimmbeteiligung mit 34 Prozent selbst für hiesige Verhältnisse mager. Das Thema bewegte nur Insider.

Die Netzsperren-Gegner könnten nun argumentieren, der gemeine Bürger sei halt ein digitaler Illiterat, er habe gar nicht kapiert, um was es bei dieser Frage geht. Mag sein. Naheliegender aber ist, wie so oft bei Digitalthemen, dass die Warner und die Kritiker nicht an den Nutzer gedacht haben.

Also an die Frage, weshalb er sich nicht für Netzsperren interessiert: weil sie ihn nicht tangieren. Die meisten Schweizer sind keine Online-Gambler.

Oder – selbes Thema, anderer Fall – weshalb er seine privatesten Daten bereitwillig amerikanischen Großkonzernen überlässt: weil ihm Facebook oder Twitter einen Mehrwert bieten, für den er zwar ungern mit Geld, aber ohne Weiteres mit seinem digitalen Ich bezahlt.

Oder wieso er seine neuen Sneakers bei Zalando und nicht im Fachhandel kauft und damit riskiert, dass auch noch die Modeläden aus den Innenstädten verschwinden: weil virtuelles window shopping halt verdammt bequem ist.

Oder wieso er lieber ein Uber als ein Taxi ruft: weil die Fahrt nicht nur günstiger, sondern auch angenehmer ist.

Der Bürger ist in der Schweiz immer auch User, er ist immer auch Konsument. Er entscheidet nicht nur mit dem Parteibüchlein, sondern auch mit dem Portemonnaie.

Am Abstimmungssonntag sagte Andri Silberschmidt, Präsident der Jungfreisinnigen und bekanntestes Gesicht des von Jungparteien gebildeten Nein-Komitees: "Die Betroffenheit war tief, es hat sich um ein technisches Gesetz gehandelt – zwei Faktoren, die es schwierig machen, ein Referendum zu gewinnen." Die Erkenntnis kam reichlich spät. Selbst in der Generation der Digital Natives, der 18- bis 34-Jährigen, stimmten 72 Prozent für das Geldspielgesetz, also für Netzsperren.

Und der zweite Teil der Silberschmidt-Analyse ist banal. Alle Gesetze sind technisch, alle sind schwer vermittelbar. (Diese Woche debattiert zum Beispiel das Parlament über eine Revision des Aktienrechts, in dem vermutlich gerade mal ein einziger Nationalrat den Durchblick hat, und der ist Jus-Professor.)

Es liegt in der Natur der direkten Demokratie, komplexe Sachverhalte aufzudröseln, sie für den Einzelnen fassbar zu machen, ihm also zu erklären, was er davon hat, wenn er eine Vorlage annimmt – oder ablehnt.

Beim Geldspielgesetz lautete das Versprechen: Bei einer Annahme bleiben die Casino- und Lotteriegewinne im Land, und davon profitieren alle. Schon bisher verteilen die kantonalen Lotteriefonds Jahr für Jahr über 400 Millionen Franken an 17.000 Kultur-, Sport- und gemeinnützige Projekte. Künftig sollen es noch mehr sein, wenn Schweizer Internet-User die geschätzten 250 Millionen Franken nicht in ausländischen Online-Casinos verzocken, sondern bei einheimischen Anbietern.

Dem Millionen-Manna hatten die Gegner nichts entgegenzusetzen – außer Angst und Schrecken.

Es geht ihnen dabei wie den Facebook-Kritikern, die vor den Vote-Buttons und dem Verführungspotenzial des Netzwerks warnen und damit enorme Aufmerksamkeit erhalten. Den eigenen Account löscht trotzdem kaum einer ihrer Leser.

Oder wie den Stadtentwicklern, die mit aufwendigem Standortmarketing gegen das Ladensterben ankämpfen. Die Umsatzzahlen von Zalando und Co. steigen trotzdem immer weiter.

Die Abstimmung am 10. Juni war ein Plebiszit über die digitale Wirtschaft und ihre disruptive Kraft. Doch sie folgte analogen Regeln. Entscheidend ist das Versprechen. Wer das bessere abgibt, gewinnt.